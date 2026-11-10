Cast ng 'The Master Cutter', nagpakitang-gilas sa hybrid fitness race
Kailangang bumawi sa pawis ang mga actor ng GMA Prime series na 'The Master Cutter' matapos silang mag-break mula sa shooting para sumali sa isang hybrid fitness race noong weekend.
Pinangunahan ni Dingdong Dantes, na chairman din ng AKTOR Ph, ang ilang cast members sa nasabing hybrid games. Ang event na ito ay inorganisa ng AKTOR Ph at ng lifestyle brand na Bench para pagbuklurin ang acting community, ilabas sila sa kanilang comfort zones, at i-celebrate ang health at wellness.
Siyempre, hindi naman pwedeng acting lang ang alam nila; kailangan din ng stamina! Deserve ang break ng cast para ma-test ang endurance nila sa labas ng set. Nakaka-inspire makita na kahit busy sa taping, priority pa rin ang pagiging healthy.
Sino kaya sa kanila ang pinaka-hinihingal sa finish line?