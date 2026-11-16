Sino nga ba si Allen Ansay, ang bagong housemate sa PBB Collab 3.0?
Kabilang si Allen Ansay sa apat na bagong housemates na pumasok sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 noong Linggo 15 Nobyembre 2026. Binansagang "Ang Bro-binsyanong Dreamer ng Camarines Sur," handa na siyang lumabas sa kanyang pagiging Kapuso actor para ipakita ang bagong side ng kanyang pagkatao sa loob ng Bahay ni Kuya.
Hindi na bago si Allen sa spotlight dahil siya ang first runner-up ng StarStruck Season 7 noong 2019. Doon siya nagsimula sa showbiz at kalaunan ay pumirma sa Sparkle.
Kilala rin siya bilang kalahati ng Team Jolly kasama ang fellow Sparkle star at dating PBB alum na si Sofia Pablo. Sobrang lakas ng chemistry nila at marami silang loyal fans. Inamin ni Allen na niligawan niya si Sofia nang ilang taon, pero nitong Marso 2026, sinabi niyang itinigil na niya ito dahil nag-iba na ang kanilang priorities, lalo na pagdating sa trabaho.
Sa ngayon, pursigido ring tapusin ni Allen ang kanyang Bachelor of Arts in Communication degree sa UST Angelicum College simula noong 2025. Na-inspire daw siyang bumalik sa pag-aaral matapos makita kung paano bina-balance ni Sofia ang pag-aaral at ang showbiz. Dati raw niyang itinigil ang pag-aaral para mag-focus sa career.
Marami na ring projects si Allen simula noong StarStruck. Nakita na natin siya sa mga serye at pelikulang Huwag Kang Titingin, Prinsesa ng City Jail, Luv Is: Caught in His Arms, Prima Donnas, at In My Dreams.
May talent din sa pag-perform ang pamilya Ansay mula sa Sagñay, Camarines Sur. Ang kapatid niyang si Marian Ansay ay nakipagkompetensya rin sa The Voice Kids Philippines noong 2025 sa ilalim ng Team Julie. Madalas silang mag-jamming sa social media kung saan kumakanta si Marian habang tumutugtog ng gitara si Allen.
Mapapanood ang PBB: Collab 3.0 sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:55 p.m.
Sana lang ay hindi siya masyadong ma-stress sa loob ng bahay para hindi mawala ang charm ng Bro-binsyanong dreamer!