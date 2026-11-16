Johnny Depp, nag-number one ulit sa box office!
Hindi nagpa-pigil si Johnny Depp at agad na sumabak sa number one spot ng U.S. box office noong Biyernes, 13 Nobyembre 2026. Ang kanyang bagong pelikulang ‘Ebenezer’ ay kumita ng $6.7 million sa opening day nito, na kasama na ang $1.5 million mula sa Thursday previews sa 3,535 na sinehan sa North America.
Grabe ang comeback na ito dahil ito ang unang beses na nag-number one ulit siya sa United States simula noong ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ noong 2018. Sa madaling salita, after eight years, back in the mainstream Hollywood cinema scene na talaga siya.
Ayon sa datos na inilathala ng Variety, posibleng umabot sa $18 million hanggang $20 million ang kitain ng movie domestically sa pagtatapos ng opening weekend. May dagdag pa na humigit-kumulang $20 million mula sa international markets, kaya halos $40 million ang global total nito. Para naman masiguradong hindi lugi ang proyekto, tinanggap ni Depp ang reduced salary na $5 million, pero may bonuses siya depende sa performance ng film.
Ang ‘Ebenezer’ ay may production budget na $38 million at gumastos pa ng around $50 million para sa promotion. Under ng Paramount Pictures, ang movie ay idinirek ni Ti West at binibida rin sina Ian McKellen bilang Jacob Marley, Rupert Grint, at Daisy Ridley.
Lamon sa competition
Kahit anong pilit, hindi nakahabol ang ibang movies. Tinalo ng ‘Ebenezer’ ang heist comedy na ‘How to Rob a Bank’ ($2.2 million) at ang action film na ‘Ghost Soldier’ ($800,000 noong Biyernes). Pati ang mga naunang release tulad ng ‘The Cat in the Hat’ ($2.2 million) at ‘Godzilla Minus Zero’ ($2.1 million) ay nalampasan din nito.
Hindi lang sa U.S. pumatok ang movie. Sa Spain, kung saan inilabas ito bilang Scrooge and the Ghosts of Christmas, nag-number one din ito sa box office sa unang araw ng paglabas nito.
Sana all ganyan ang comeback, 'di ba?