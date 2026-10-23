Regine Velasquez, magre-retire na raw ng ilang signature songs
Inanunsyo ni Regine Velasquez, isang sikat na singer at actress, sa second night ng kanyang sold-out na “Finale” concert sa SM Mall of Asia Arena .
Ibinalita ni Regine sa mga fans na magre-retire na siya ng ilan sa kanyang mga signature songs. Ayon sa kanya, dahil na raw ito sa edad at mga pagbabago sa kanyang boses, kaya nahihirapan na siyang kantahin ang mga demanding numbers na nagmarka sa kanyang career na tumatagal na ng apat na dekada.
Let's be honest, nakaka-sad pero respect sa honesty! Imbes na pilitin at mag-risk, mas okay nang aminin na nag-iiba na ang range. Pero kahit anong mangyari, alam naman nating lahat na legendary pa rin ang presence niya sa stage. Nakaka-touch na priority pa rin niya ang quality ng performance para sa amin.
Kayo, anong kanta ni Regine ang sana ay huwag niyang i-retire?