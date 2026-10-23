Gabbi Garcia at Robi Domingo, binigyan ng tips si Michael Sager para sa PBB Collab 3.0
Mag-uumpisa na bukas, 24 October, ang PBB Collab 3.0 sa GMA Network pagsapit ng 6 p.m. Para sa season na ito, magbibigay-daan ang show para sa mga ordinaryong Filipino na makapasok sa iconic na bahay.
Sa report ni Nelson Canlas sa "24 Oras" noong Miyerkules, 21 October, hindi na mapigilan nina Gabbi Garcia at Robi Domingo ang excitement sa pagtatrabaho kasama ang housemate-turned-host na si Michael Sager. Kampante si Gabbi na kayang-kaya ni Michael ang task, pero may pa-advice siya para sa bagong host.
Paalala ni Gabbi, dapat mag-enjoy lang at huwag maging complacent dahil hindi raw nila alam kung ano ang pwedeng mangyari, kahit pa host sila sa show.
Kaisa naman si Robi sa paniniwalang perfect fit si Michael para sa show. Para sa kanya, kahit mahalaga ang pagkakabisa ng script at pag-alam kung ano ang sasabihin, mas matimbang ang pakikinig. But the most important thing for me is to listen, aniya.
Iba rin daw ang vibe ng season na ito dahil may mga regular housemates na muling magiging bahagi nito. Interesado si Robi na makita ang iba't ibang walks of life at malaman ang pagkakaiba ng mga housemates ngayon kumpara sa mga naunang batch.
Siyempre, hindi rin mawawala ang excitement ni Gabbi sa bagong house at layout. Aminado siyang nalungkot noong nawala ang lumang bahay, pero masaya siya na may mas maliwanag na bagay na dapat abangan sa bagong setup.
Matatandaang sa unang "PBB: Celebrity Collab Edition," sina Brent Manalo at Mika Salamanca ang tinanghal na Big Winner duo. Noong February naman, naging Kapuso at Kapamilya Big Winners sina Caprice Cayetano at Lella Ford para sa "PBB: Celebrity Collab Edition 2.0."
Kaya niyo ba ang pressure sa loob ng Bahay ni Kuya o baka mapapa-volunteer na lang kayo?