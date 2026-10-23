Vince Maristela, nag-slay sa first queer pageantry experience niya!
Nag-viral si Vince Maristela matapos sumabak sa "Miss Q and A: Reyna ng Talak-Era Celebrity Edition" segment ng It's Showtime. Lumaban siya bilang Disney Vincess Maristela Araneta Siguion Reyna.
Sa interview niya kay Nelson Canlas sa 24 Oras noong Thursday, October 22, 2026, inamin ni Vince na first time niya sa isang queer pageant. Para sa kanya, "wonderful experience" ito dahil marami siyang natutunan, lalo na ang feeling ng pagsusuot ng gown at heels.
Proud si Vince na nakasali siya sa queer pageantry. Para sa kanya, malaking bagay ang knowledge na nakuha niya sa simpleng pagsali pa lang.
Hindi lang outfit ang pinaghandaan ni Vince. Nag-research din siya tungkol sa mga issues na kinakaharap ng LGBTQ+ community, gaya ng SOGIE bill, at para sa kanya, tungkol sa pagyakap sa komunidad ang kanyang pagsali.
Kasama niya sa labanan ang Sparkle star na si Ralph Miaco, ang mga ex-PBB housemates na sina Ralph de Leon at River Joseph, at pati na rin ang host na si Ryan Bang.
Sa ngayon, mapapanood ang aktor sa GMA Afternoon Prime series na "Delivery Boi" kasama sina Will Ashley at Mika Salamanca. Gown, heels, at talino—kumpleto na ba ang requirements para maging next beauty queen?