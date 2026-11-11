Bea Millan-Windorski, isa sa eight delegates na napili para sa exclusive event sa Puerto Rico
Sino ba namang hindi mae-excite? Isa ang Miss Universe Philippines 2026 na si Bea Millan-Windorski sa walong delegates lang na inimbitahan para sa isang exclusive photoshoot at dinner sa Puerto Rico. Ayon sa ulat, nakatakda ang special gathering na ito noong gabi ng 9 November 2026.
Sabi sa reports, ang event ay binuo para sa isang intimate evening ng glamour, networking, at cultural exchange. Para sa ating beauty queen na kumakatawan sa La Union, malaking chance ito para mas mapansin siya sa international stage at makabuo ng connections sa mga fellow contestants.
Let's be honest, ang pagiging part ng an exclusive group of eight ay isang strong signal na may momentum si Bea. Kitang-kita ang determinasyon niya sa pagbitbit ng bandila ng Pilipinas habang hinahabol natin ang ikalimang Miss Universe crown para sa bansa. Siguradong tututok ang mga Pinoy pageant fans sa bawat galaw niya sa kompetisyong ito.
Kaya na ba natin itong kunin?