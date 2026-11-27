BINI, first time sa Gandang Gabi Vice
Nag-first appearance na ang BINI sa Gandang Gabi Vice kasama si Vice Ganda. Ang two-part special na pinamagatang Gandang Gabi Vice: Unfiltered ay na-stream na sa iWant noong 15 at 22 November 2026.
Sa espesyal na episode na ito, nakita ang mix ng heartfelt moments at nonstop comedy mula sa mga miyembrong sina Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna, at Sheena. Nagkaroon sila ng pagkakataon na balikan ang kanilang most memorable milestones at ibahagi ang ilang quirky at lesser-known facts tungkol sa kanilang mga sarili. Hindi rin nagpaawat ang walo sa pakikipag-sabayan sa signature humor at banter ni Vice Ganda at ng Geng Gang.
Kasunod ng kanilang GGV premiere, tinapos din ng BINI ang kanilang Signals World Tour sa pamamagitan ng isang final concert stop noong 15 November 2026 sa New Taipei City Exhibition Hall sa Taipei.
Para sa mga gustong manood, ang uncut at unfiltered episodes nina Vice Ganda at BINI sa Gandang Gabi Vice: Unfiltered ay available sa iWant. Ang subscription plans dito ay nagsisimula sa PHP 35/month sa Pilipinas, USD 12.99/month sa United States, at USD 4.99/month worldwide. Maaari ring i-download ang app via Google Play o Apple App Store.
Bukod sa iWant, ang Gandang Gabi Vice ay nae-ere rin tuwing Linggo, 10 PM sa GMA. Para naman sa mga users sa Pilipinas, libreng na-i-stream ang TV episode sa iWant. Para sa iba pang updates, maaaring i-follow ang @ABSCBNGGV at @ABSCBNPR sa Facebook, X, TikTok, at Instagram, o kaya ay bisitahin ang corporate.abs-cbn.com/newsroom.