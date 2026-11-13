Michael Leyva at La Biennale di Venezia: Fine art meets couture
Seryosong art piece na pwedeng isuot? ‘Yan ang ganap ni Filipino fashion designer Michael Leyva at contemporary artist Ronald Ventura sa Venice, Italy. Nagpakitang-gilas ang dalawa sa La Biennale di Venezia kung saan ipinakita nila ang isang ten-look capsule collection sa Cantieri Cucchini docks.
Sa isang exclusive Q&A, kinuwento ni Leyva ang masalimuot na proseso ng pag-translate ng raw fine art para maging high-fashion couture. Let's be honest, hindi madali ang mag-navigate ng creative boundaries, pero worth it dahil dinala nila ang Philippine artistry sa global stage.
Nakaka-proud lang isipin na may Pinoy representation sa ganito kalaking event. Kitang-kita ang cultural pride ni Leyva sa milestone na ito, proving na kayang makipagsabayan ng gawang Pinoy pagdating sa sining at fashion.
Saan naman kaya susunod na mag-viral ang Pinoy talent sa international scene?