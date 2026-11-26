MadWalk: Ang Pagsasama ng Fashion Show at Live Concert sa Isang Entablado
Ano ang mangyayari kapag pinagsama ang isang fashion show at isang live concert sa iisang palabas? Iyan ang MadWalk, na binuo ng MAD TV sa Athens noong 2011. Noong Lunes, Nobyembre 23, 2026, nagbalik ito para sa ika-16 na edisyon nito.
Kakaiba ang konsepto nito: bawat fashion designer ay ipinapares sa isang music artist. Habang rumarampa ang koleksyon sa runway, live namang nagtatanghal ang artist sa iisang entablado at sa mismong sandaling iyon. Ang bawat pagtatambal ay sadyang ginawa para sa gabing ito lamang, tampok ang mga bagong arrangement, mashup, at cover na hindi mo maririnig saanman.
Ngayon, ang MadWalk ang pinakamalaking gabi ng fashion at musika sa Greece: isang sold-out arena sa Tae Kwon Do indoor arena sa Athens, isang national TV special, at isang bukas na model casting na may higit sa 3,500 entries.
Ang tema ngayong taon ay «We are all made of stars».
Isa sa mga naging tampok sa gabi ay ang LEGO Daisy Dress: isang couture dress na gawa sa 12,000 piraso ng LEGO, na may 790 bulaklak na isa-isang inilagay gamit ang kamay. Nilikha ito ng designer na si Nora Sarman kasama ang LEGO Certified Professional na si Balázs Doczy, at eksklusibong ipinakita sa Greece sa MadWalk, suot ng host ng gabi na si Vicky Kaya.
Naramdaman ang Old Hollywood glamour sa pamamagitan ng isang live Beyoncé mashup: pinagsama ng mang-aawit na si LILA ang Beyoncé at ang «Prisencolinensinainciusol» ni Adriano Celentano para sa koleksyon ni Celia Kritharioti na puno ng fringes, feathers, at organza rosettes.
Ang finale ay pinangunahan ng Eurovision star na si Eleni Foureira, bago tuluyang natakpan ang arena ng bumubuhos na confetti.
MadWalk. Kung saan nagtatagpo ang fashion at musika.