Elizaveta Kuznetsova ng Moldova, hinirang na Miss International 2026
Sino ba namang hindi hahanga sa poise? Nanalo si Elizaveta Kuznetsova mula sa Moldova bilang Miss International 2026 matapos talunin ang 72 delegates mula sa iba't ibang bansa at teritoryo sa buong mundo. Sa kasamaang palad, hanggang Top 20 lang ang narating ng ating pambato na si Katrina Johnson, isang Binibining Pilipinas International 2025.
Hindi na bago sa international pageantry si Kuznetsova. Noon, lumaban na rin siya sa 2025 Miss Earth pageant na ginanap dito sa Pilipinas at pumasok siya noon sa Top 25. Ngayong taon, pinalitan niya sa korona si Catalina Duque ng Colombia na nanalo noong nakaraang taon.
Sa question and answer portion, tinanong siya kung anong isa sa 17 SDGs ang pipiliin niya at ano ang kaya niyang magawa bilang Miss International. Ito ang naging panalong sagot niya:
I’ve already made my choice, and this is SDG 4, quality education. Because I believe that SDG 4 is fighting for the noble and the right cause. Education is the most powerful tool out there to fight the vicious circles of poverty. And coming from Moldova, I know that talent is everywhere, but opportunities are not always there. And I want to be a part of the change. I want to create those opportunities for future children. That’s why I’m striving for SDG 4, and I’m doing my project entitled ‘Imagine,’ which promotes creative education through art workshops. And I’m proud to take this project already to so many countries, and I’m excited to take it to Japan.
Siyempre, hindi lang siya ang nagningning sa gabi na iyon. Si Brittany Feeney ng United Kingdom ang naging first runner-up, habang si Laura Anna Glozarová mula sa Czech Republic ang second runner-up. Sumunod naman si Victoria Kosasieputri ng Indonesia bilang third runner-up, at si Phuong Khanh Nu Le ng Vietnam ang fourth runner-up.
Bilang bagong Miss International, itutuloy ni Kuznetsova ang pag-promote ng Sustainable Development Goals (SDGs) ng United Nations. Matagal na itong advocacy ng pageant, pero mas binigyang-diin pa ito ngayong taon. Ang mga delegates at winners ay tinatawag na “Beauties for SDGs” at kailangang mamuno sa mga SDG initiatives sa kani-kanilang bansa. Bukod sa pag-submit ng mga videos na nagdodokumenta sa kanilang mga proyekto, humarap din sila nang personal sa mga judges para ipakita ang kanilang mga gawa.
Keri na ba ang answer na 'to para sa world peace?