John Turturro, naging pickpocket para sa bagong film
Seryoso talaga si John Turturro sa pag-prepare para sa kanyang starring role sa film na “The Only Living Pickpocket in New York.” Para maging realistic ang kanyang performance, nag-aral siya ng art ng pickpocketing mula sa isang professional. Para sa kanya, ang mga skillful na pickpocket ay parang mga magician.
Para sa kanyang training, nakipagtulungan si Turturro kay Apollo Robbins, na kilala bilang “The Gentleman Thief.” Tinuruan siya ng illusionist kung paano lumapit sa isang tao nang hindi nila nararamdamang nai-invade ang kanilang space. Isang halimbawa nito ay kapag may nakahawak sa pole sa subway, kailangang hindi mo madampot ang kanilang balat.
Idinimostrate ni Turturro sa sarili niyang wristwatch ang isang imperceptible na movement sa fastener. Kapag na-unhook na ang strap, doon na papasok ang magnanakaw para kunin ang target, at ito na lang ang tanging pagkakataon na hahawak siya sa mark. Sabi ni Turturro, kapag nagkabungguan ka sa kanila ng isang segundo, wala na ang relo.
Pagkatapos ng tutoring, nagkaroon pa ng maraming dry runs si Turturro kasama ang mga colleagues niya sa set. Inamin niyang ginawa niya ito sa maraming tao, pero siguraduhin niyang ang mga ito ay mga taong hindi siya huhulihin.
Ang kwento ni Harry at ang pagbabago ng New York
Sa pelikula, gaganap si Turturro bilang si Harry, isang pickpocket na nag-aalaga sa kanyang partner na si Rosie, na ginagampanan ni Karina Arroyave. Si Rosie ay bed-bound at comatose, kaya sa gabi na lang kumikita si Harry sa mga kalye. Pero hindi na madali ang buhay-magnanakaw sa lungsod dahil halos wala nang nagdadala ng cash ang mga tao.
Napansin din ni Harry na ang mga iPods at phones na nakukuha niya ay halos wala nang kwenta ngayon. Pati ang kanyang dating kaaway na si Detective Warren, na ginagampanan ni Giancarlo Esposito, ay na-sidelined na rin dahil mas priority na ng police force ang mga cybercrimes.
Lalong hihigpit ang plot kapag nanakawan ni Harry ang maling tao. Dahil dito, mapipilitan siyang itaya ang lahat para sa isang huling grand trick.
Higit pa sa pagnanakaw
Ang role na ito ay nag-generate na ng Oscar buzz bilang potential Best Actor. Para makuha ang tamang emosyon, sinubukan ni Turturro na intindihin kung paano napupunta sa buhay ng larceny ang isang tao. Ayon sa kanya, marami sa kanila ang galing sa mahirap na sitwasyon pero may sinusunod na code of honor.
Kadalasan, nagtatrabaho sila bilang teams na parang isang pamilya. Ang mga talagang magaling ay kailangang mag-graduate muna bago makapag-isa. May moral code din silang sinusunod kung saan hindi sila nagnanakaw sa mga taong lasing, matatanda, o handicapped.
Ang pelikulang isinulat at idinirek ni Noah Segan ay may nostalgic feel na nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang society dahil sa technology. Bilang anak ng isang seamstress at construction worker, may respeto si Turturro sa galing ng kanyang character sa paggamit ng kamay. Naiintindihan din niya ang pagka-unease ng character sa modernong mundo.
Sabi ni Turturro, naiintindihan niya ang technology pero hindi niya ito matatanggap bilang kapalit ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Bilang isang lifelong New Yorker, gusto niya ang production na ito dahil highlight nito ang mga pagbabago sa kanyang lungsod. Naaalala niya noong bata pa siya, kahit sa likod lang siya nakaupo, nakikita niya ang lahat ng live performances sa theater capital ng Amerika.
Sa tingin niya, mas safe na ang New York ngayon, pero mas affordable ito noong panahon na mas dangerous pa ang lungsod. Ang “The Only Living Pickpocket in New York” ay mapapanood na sa select US cinemas.
Si John Turturro ay isang sikat na American actor, screenwriter, producer, at director na nakilala sa mga pelikulang “Do the Right Thing,” “Barton Fink,” at sa “Transformers” franchise. Madalas siyang makatrabaho ang Coen brothers, Adam Sandler, at Spike Lee, at napanood din siya kamakailan sa series na “Severance.”