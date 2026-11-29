Liza Soberano, pasok sa Top 10 best-dressed sa 2026 Governors Awards
Pasok na pasok sa Top 10 best-dressed female celebrities si Liza Soberano sa katatapos lang na 2026 Governors Awards. Ang event na ito ay hosted ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Pang-apat ang rank ni Liza sa listahang nilabas ng Team Super Digital Collective Fashionista sa kanilang official social media page. Siyempre, hindi mawawala ang fashion icon na si Zendaya na nakakuha ng No. 1 spot, kasunod si Jung Ho-Yeon at ang Oscar-winning actress na si Charlize Theron sa third place.
Sa likod naman ni Liza, nandoon sina Cara Delevingne sa fifth place, Olivia Wilde sa sixth, Tessa Thompson sa seventh, at ang Oscar honoree na si Glenn Close sa eighth. Kinumpleto naman nina Julianne Moore at Monica Barbaro ang Top 10 sa ika-siyam at ika-sampung pwesto.
Habang nag-eenjoy tayo sa mga looks, markahan na ang calendar para sa 99th Academy Awards o Oscars na mangyayari sa March 14, 2027, sa Dolby Theatre at Ovation Hollywood sa Los Angeles, California.
Sino kaya sa mga ito ang may pinaka-slaying na look for you?