Lee Do-hyun, gentleman moves sa event sa Makati
Nag-hesitate sandali si Han So-hee na maupo sa floor dahil sa kanyang short beige dress, pero buti na lang andun si Lee Do-hyun para isave ang araw. Noong November 26, naganap ang ceremony para sa pagbubukas ng Musinsa Standard store sa Ayala Mall sa Makati City, Manila, Philippines, kung saan dumating ang dalawa bilang mga brand models.
Sadyang stand-out ang look ni Han So-hee na may blonde hair, short beige dress, at bomber jacket. Hindi rin papahuli si Lee Do-hyun na rumampa wearing a black shirt, denim jacket, at gray slacks, habang maayos na naka-sweep back ang kanyang hair. Pero hindi lang ang visuals ang pinag-usapan, kundi pati na rin ang manners ni Lee Do-hyun na talagang nakakuha ng atensyon ng mga local fans.
Matapos ang kanilang photo-wall shoot, naglaan ng oras ang dalawa para kumuha ng commemorative photos kasama ang mga fans na pumuno sa venue. Dito na lumabas ang pagiging gentleman ni Lee Do-hyun nang mapansin niyang nag-hesitate si Han So-hee na maupo sa floor dahil sa ikli ng kanyang dress. Agad na hinubad ni Lee Do-hyun ang kanyang denim jacket at iniabot ito kay Han So-hee para matakpan ang kanyang mga binti.
Kalaunan, hindi lang basta pag-abot ng jacket ang ginawa niya. Kahit nakaupo na si Han So-hee, maingat pa ring inayos ni Lee Do-hyun ang outfit nito para siguradong hindi makikita ang kanyang mga legs. Dahil sa sweetness na ito, naghiyawan ang mga fans na nanonood, habang si Han So-hee naman ay natawa at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kamay.
Kumalat ang scene na ito sa social media sa pamamagitan ng mga local media at fans. Maging ang overseas fans ay nag-react din nang may enthusiasm sa natural thoughtfulness ni Lee Do-hyun at nag-iwan ng mga heart emojis sa kanilang mga posts.
Sa ibang balita, nakilala naman ni Lee Do-hyun si Lim Ji-yeon sa Netflix series na The Glory. Nagsimula silang mag-date publicly noong April 2023, pero officially confirmed na ang kanilang breakup noong November 24. Ayon sa kanilang respective agencies, nagdesisyon ang dalawa na manatiling good colleagues who support each other’s future.
Sana all may jacket na handang ibigay pag kailangan, 'di ba?