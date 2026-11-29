bubble gang: ang superhero na laging weng-weng!
Ipinakilala ng Bubble Gang sa episode nitong 29 November 2026 ang isang superhero na laging weng-weng. Ang twist? Siya lang daw 'yung maoy na matulungin,
Siyempre, hindi mawawala ang powerhouse cast na pinamumunuan ni Michael V. kasama sina Paolo Contis, Chariz Solomon, Kokoy de Santos, Analyn Barro, Buboy Villar, EA Guzman, Matt Lozano, at Cheska Fausto. Para sa mga nahuli sa airing, available naman ang full episodes sa GMA Play app at sa GMANetwork.com/GMAPlay.
Kailan pa ba tayo huling nakakita ng superhero na may ganitong personality? Siguradong mapapa-weng-weng na lang tayo sa hagalpak ng tawa.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.