Nicole Scherzinger at Thom Evans, break up na after seven years
Wala na talaga. Confirm na ang break-up nina Nicole Scherzinger, ang Filipino-American singer at actress, at ng kanyang fiancé na si Thom Evans, isang former rugby player, matapos ang pitong taon na pagsasama.
Sa isang Instagram Story, inamin ni Evans na heartbroken siya sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Dito rin niya ibinunyag na si Scherzinger ang gumawa ng desisyon na maghiwalay na sila.
It is with a heavy heart that I share that Nicole and I are no longer together, sulat ni Evans. Dagdag pa niya, After seven years of love, commitment and believing in a future together, this is an incredibly difficult time.
Kahit hindi ito ang outcome na inaasahan niya, sinabi ni Evans na nirerespeto niya ang desisyon ni Nicole at wish niya ang kaligayahan nito sa next chapter of her life.
Sa ngayon, wala pang public comment si Scherzinger tungkol sa kanilang split.
Naalala niyo pa ba kung paano sila nagsimula? Nag-meet ang dalawa noong 2019 sa British reality competition na “The X Factor: Celebrity.” Noong panahong iyon, kasama si Evans sa grupong Try Star kasama sina Ben Foden at Levi Davis.
Naging public ang kanilang romance late 2019, at naging official ang kanilang red-carpet debut bilang couple sa isang Golden Globes after-party noong January 2020. Fast forward to June 2023, nag-announce si Scherzinger ng kanilang engagement sa Instagram sa pamamagitan ng photos ni Evans na nagpo-propose sa isang beach. Simple lang ang caption niya: “I said yes.”
Ang huling mga posts nila together ay makikita sa highlights ni Evans noong July, at sa isang video ni Scherzinger noong September kung saan nagsasayaw sila kasama ang mga street performers sa Paris. Sa video na iyon, isinulat ni Scherzinger, Dancing in the city of love with my love, at idinagdag sa caption na getting shown up by the locals.
Kahit break na sila, hindi natin makakalimutan ang mga hits sa Pussycat Dolls, lalo na ang mga songs na “Don’t Cha,” “Stickwitu,” at “Buttons.”
Sana ay okay pa rin ang lahat, pero for now, move on na muna tayo. Kayo, anong kanta ni Nicole ang bagay sa heartbreak na 'to?