Klea Pineda at Janella Salvador, in love na talaga!
Kahit anong tago, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sa isang interview sa Instagram page ni Johnny K, inamin nina Klea Pineda at Janella Salvador na sila na nga ay isang couple. Pero sorry na lang sa atin, hindi nila kinuwento kung paano sila nagkakilala. Mystery pa rin 'yun, guys!
Siyempre, hindi mawawala ang kilig moments. Nang tanungin ni Johnny K kung ano ang paborito nilang bagay sa isa't isa, hindi nagdalawang-isip si Janella at sinabing "Everything." Pero kung may specific talaga, pinili niya ang height ni Klea.
Kinuwento rin ni Janella na acts of service ang love language ni Klea. Samantala, sinabi ni Klea na caring at thoughtful si Janella, at love niya ang mga mata at ngiti nito.
Para sa mga naghahanap pa rin ng "the one," may payo ang dalawa. Sabi ni Klea, baka kailangan lang na magkasundo kayo o pareho ang energy. Dagdag pa ni Janella, kapag nahanap mo na ang taong 'yun, "take the risk."
Ang paborito naman nilang kanta ay "Kabisado" ng IV of Spades. Bagay na bagay sa vibe nilang dalawa.
Actually, hindi na tayo nagulat masyado kasi nagkasama sila sa queer film na "Open Endings" noong 2025. Simula nang lumabas ang movie, linked na talaga silang dalawa at naging open na rin sila tungkol sa kanilang outings.
So, officially out and proud na ang power couple na ito. Sino na kaya ang susunod na mag-confirm ng relationship nila?