Enervon Z+ nag-celebrate ng everyday achievers sa More Happy-ning Festival
Naganap na noong 22 November 2026 ang Enervon Z+ More Happy-ning Festival sa MOA Music Hall mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Para itong grand celebration para sa mga Pilipinong hindi sumusuko sa kanilang mga passion at goals kahit may mga challenges.
Kabilang sa movement ang mga sikat na pangalan gaya nina Anne Curtis, Wil Dasovich, at Jenny Yeo, pati na rin sina Joy Barcoma, Baus Rufo, at The Aguinaldos. Sila ang nagsisilbing inspirasyon pagdating sa career, family, wellness, at personal pursuits dahil sa kanilang resilience at determination.
Kasabay nito, ni-relaunch din ang kanilang product line gamit ang Enervon Fizz para sa mas refreshing at convenient na paraan para makuha ang daily energy at immunity needs. Sabi ni Kathy Duenas, Unilab Consumer Health AVP at Vitamins division head, layunin ng movement na i-celebrate ang determinasyon ng mga Pilipino at i-encourage silang ituloy ang kanilang mga passion.
Libre at open para sa lahat ang festival kung saan may mga celebrity meet-and-greets, business talks, wellness activities, interactive games, food, music, at photo opportunities. Para naman sa mga gustong maka-access sa premium activities at manalo ng gift certificates na aabot hanggang P180,000—kasama na ang P100,000 grand prize—kailangang magdala ng empty Enervon Z+ boxes o bumili ng participating 28+4 packs.
Kailan pa kaya tayo magkakaroon ng ganitong energy para tapusin ang lahat ng pending tasks natin?