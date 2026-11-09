Kim Kardashian, nag-sparkle sa custom burgundy Gucci gown sa LACMA Gala 2026
Nagpakitang-gilas si Kim Kardashian noong Sabado ng gabi sa 15th annual Art+Film Gala ng Los Angeles County Museum of Art. Pinili niya ang isang custom floor-length burgundy gown mula sa Gucci na talagang agaw-eksena.
Kuminang ang reality star sa ilalim ng “Urban Lights” sculpture dahil sa mga sequins na nakatahi sa buong dress. Para sa amin, panalo ang look dahil nakuha nito ang balance ng pagiging modest at sensuous. May turtleneck bodice ang gown pero may dalawang sharply-angled side cutouts at form-fitted silhouette na bumagay sa kanya.
Hindi rin nagpa-huli ang makeup na pinagsamang bold smokey eye at nude shades para sa lipstick at blush. Ang pinaka-perfect detail? Ang nail polish niya na eksaktong match sa burgundy shade ng kanyang dress. Understated elegance at its finest!
Balik-tanaw sa mga LACMA looks
Hindi na bago si Kim sa LACMA dahil matagal na siyang tagasuporta nito at ilang beses nang dumalo sa mga gala nito. Noong 2024, nagsuot siya ng Attallah Cross—isang pendant mula early 20th century na gawa sa white and gold silver, amethysts, at diamonds. Ang piece na ito ay nasuot din ni Princess Diana sa mga charity auction noong 80s. Ipinares niya ito sa isang bright white Gucci dress na may plunging neckline.
Sa mga nakaraang taon, nag-serve din si Kim ng looks gaya ng hot pink Balenciaga gown noong 2023 at black sculpted Balenciaga gown noong 2022.
Ang detalye ng Art+Film Gala
Ang 15th annual Art+Film Gala noong Sabado ay nagbuklod sa mundo ng Hollywood at art para bigyang-pugay ang artist na si Vija Celmins at ang “Dune” director na si Denis Villeneuve. Nagsilbing co-chairs sina Leonardo DiCaprio at LACMA trustee na si Eva Chow.
Katuwang pa rin ang Gucci bilang presenting sponsor, isang role na hawak na nila simula noong debut ng gala noong 2011. Nag-perform naman si Rosé ng Blackpink sa event. Ang mga nakalap na proceeds ay gagamitin para sa film programming, exhibitions, at educational initiatives ng museum.
Aminin natin, kahit ilang beses na siyang dumalo, hindi pa rin tayo nagsasawa sa Gucci era ni Kim. Kayo, anong favorite LACMA look niya?