Glass skin goals: DIY Mesotherapy Glow Mask para sa blooming na skin
Bakit ka pa gagastos ng mahal sa mga clinic kung pwede naman palang makuha ang glow sa sariling bahay? Nag-viral ngayon ang "Mesotherapy Glow Mask," isang DIY beauty treatment na nagbibigay ng professional-level hydration at ningning sa mukha nang hindi butas ang bulsa.
Ang secret ng mask na ito ay ang combination ng apat na ingredients: yogurt, honey, cornflour, at vitamin E. Layunin nito na ibalik ang sigla ng balat at makuha ang sikat na glass-skin effect na trending sa social media.
Bakit ito works?
Kanya-kanyang role ang mga sangkap na ito para sa skin. Ang yogurt ay para sa deep hydration at pagpapalambot ng balat para maging mas smooth at pantay ang itsura nito. Ang honey naman ay nagsisilbing natural humectant na humihigop ng moisture nang malalim sa skin para mas maging soft ang feeling at mapatibay ang skin barrier.
Para naman sa texture, cornflour ang bahalang magbigay ng velvety feel at panandaliang pagpapakinis ng mga pores. Panghuli, ang vitamin E ay acting bilang strong antioxidant para protektahan ang elasticity ng balat laban sa oxidative stress na nararanasan araw-araw.
Paano gamitin?
Madali lang ang application nito. I-apply lang ang mask nang pantay-pantay sa malinis na mukha, leeg, at décolleté. Hayaan itong gumana sa loob ng 15 hanggang 20 minuto bago banlawan ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, pwede nang ituloy ang regular na paglalagay ng favorite moisturizing cream.
Recommended na gawin ito one to two times per week. Ideal ito para sa mga may dry skin, mature skin, o yung mga feeling pagod at mukhang dull ang complexion.
Sana all blooming, 'no? Kayo, game ba kayo mag-DIY o stick pa rin sa expensive treatments?