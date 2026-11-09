Paris Hilton, pinasuot ang mga kids ng Gucci jackets na na $2,300 kada isa
Naka-matching Gucci canvas jackets na nagkakahalaga ng $2,300 bawat isa ang mga anak ni Paris Hilton na sina Phoenix at London nang dumating sila sa annual holiday pajama party ni Kathy Hilton. Ginanap ang celebration noong 5 November 2026 sa bahay ni Kathy sa Bel-Air, Los Angeles, na co-hosted kasama ang anak na si Nicky Hilton.
Sino ba naman ang hindi mapapanganga sa presyo? Pero let's be honest, sa pamilyang Hilton, normal na ang ganitong level ng luxury. Ang party ay presented by Hunky Dory by Kathy Hilton at dito rin pinalabas ang kanyang mga bagong cocktails. Pagkatapos ng event, nag-share si Paris ng mga photos at videos sa Instagram noong sumunod na araw, kabilang ang isang main post at mga clips sa kanyang Stories.
Si Kathy Hilton ay isang Amerikanong aktres, socialite at estilista. Ang outing na ito ng pamilya ay nangyari bago ang celebration ng fifth wedding anniversary nina Paris at ng asawang si Carter Reum sa 11 November.
Pajama party pero make it fashion
Kahit may mamahaling jackets, hindi nakalimutan ang theme na sleepwear. Sa ilalim ng kanilang Gucci coats, naka-pink pajamas na may design na mga aso sina Phoenix at London. Ang adults naman ay nakasuot din ng sleepwear habang nagpo-pose para sa mga litrato sa loob ng bahay.
Para sa kanyang look, pumili si Paris ng dark green robe na nakapatong sa pajamas na may print ng mga aso at espresso martinis. Dinagdagan niya pa ito ng malaking red bow sa buhok, habang si London ay naka-bow rin. Sa isang Instagram Story, tinawag ni Paris ang kanyang sarili at ang mga bata na "Gucci Gang" habang ginagamit ang kanta ni Lil Pump na may kaparehong pamagat. Sa ibang Story naman, tinawag niya ang mga anak na "Cutesie Crew."
Family reunions at high-end treats
Pagdating pa lang nina Paris at ng mga bata, mainit na ang pagtanggap. Nakipagkita sila sa sister-in-law ni Paris na si Tessa Hilton at sa anak nito sa lobby habang may mga carolers na kumakanta mula sa staircase. Huminto rin sina Paris at London para tingnan ang isang white Christmas tree na may pink at silver ornaments.
Isang highlight ng gabi ay nang bumaba sa sahig si Kyle Richards para batiin ang mga bata. Sabi ni Richards kay Paris, That's exactly what you looked like at that age, habang nakatingin kay London. Pinuri rin ni Richards ang mga jackets nina Phoenix at London. Napansin niya na kamukha ni Paris si Phoenix, pero may pagkakahawig din daw ito sa kapatid ni Paris na si Barron Hilton, na sinang-ayunan naman ni Paris.
Hindi rin nawala ang bonding ng pamilya dahil kasama sa celebration sina Rick Hilton at Conrad Hilton. Maging ang beauty services ay naging part ng gabi dahil nilagyan ni Phoenix ng eye patches mula sa skincare brand ni Paris na Parívie ang mukha ni Kathy.
Luxury stations at holiday vibes
Hindi lang basta party ang naganap kundi isang full-blown experience. Nakita si Tiffany Haddish na pinupuno ang isang malaking Hulken bag ng mga regalo, kabilang ang isang Oh My Mahjong mat. May mga stations kung saan pwedeng maglaro ng mahjong at mag-uwi ng holiday mats, habang may hiwalay na area para sa pag-decorate ng mga Hulken bags.
Kasama rin sa dress code ang Hunky Dory-themed Printfresh sleepwear para i-promote ang bagong brand ng host. Para sa mga gustong mag-personalize, may mga Theo Grace bag charms na may initials at embroidery services para sa mga gloves at cashmere sweaters. May mga holiday doormats din mula sa Hilton x Ruggable collection at isang Sockerbit candy bar.
Kumpleto rin ang beauty services sa party, mula sa lash applications ng Ardell, hairstyling ng Drybar, at Locks & Mane extensions. May aromatherapy station din para sa blind scent test at giveaways.
Sa isang biro kay Us Weekly, sinabi ni Nicky na She's had her tree up since August, habang inamin naman ni Kathy na It takes a lot of time to prepare all this. Punong-puno ang mansion ng mga Christmas trees at may Moët & Chandon champagne vending machine pa sa dining room. Bago matapos ang gabi, sumubok din si Kathy ng ice luge habang may kaibigan na nagbubuhos ng isa sa kanyang cocktails mula sa taas.
Kayo, handa na ba ang budget niyo para sa holiday outfits ng mga kids o pajama party na lang talaga?