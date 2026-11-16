BTS, winalis ang 2026 Nickelodeon Kids' Choice Awards
Winalis ng K-pop supergroup na BTS ang lahat ng awards na ni-nominate sa kanila sa 2026 Nickelodeon Kids' Choice Awards. Sa seremonyang ginanap noong Sabado sa Television City sa Los Angeles, nakuha nila ang Favorite Music Group or Duo, na nagbigay sa kanila ng panglimang panalo sa group category. Dahil dito, na-extend nila ang record na hawak na nila: nanalo sila sa naturang category nang apat na taon nang sunud-sunod mula 2020 hanggang 2023, na kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamaraming panalo sa category.
Hindi lang group award ang nakuha ng septet dahil nanalo rin sila ng Favorite Album para sa kanilang fifth studio album na "ARIRANG." Naiuwi rin nila ang Favorite Song para sa lead track ng album na "SWIM."
May mga K-pop stars din na nagningning sa gabi. Si Rosé ng BLACKPINK ang naging unang K-pop star na nanalo bilang Favorite Female Artist, kung saan tinalo niya sina Taylor Swift, Sabrina Carpenter, at Ariana Grande. Samantala, nakuha naman ni Jennie ng BLACKPINK ang Favorite Music Collaboration kasama ang Australian act na Tame Impala para sa kantang "Dracula."
Hindi rin nagpahuli ang global girl group na KATSEYE, na binuo ng HYBE at Geffen Records, matapos hiranging Favorite Female Breakout Artist/Group.
Nagdala rin ng maraming awards ang animated film ng Netflix na "KPop Demon Hunters." Nanalo si Ahn Hyo-seop bilang Favorite Male Animated Voice From a Movie at si Arden Cho naman bilang Favorite Female Animated Voice From a Movie para sa kanilang mga karakter na sina Jinu at Rumi. Nakuha rin ng pelikula ang award para sa Favorite Song From a Movie para sa kantang "Golden."
Matatandaang nailabas noong June 2025 ang nasabing pelikula at nanalo rin ito ng Academy Award for Best Animated Feature noong March, habang nakuha naman ni "Golden" ang Best Original Song.