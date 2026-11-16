Sobra ang flavor: sombr, nag-cover ng "Man I Need" ni Olivia Dean
Hataw na naman sa socials ang performance ni sombr matapos niyang i-cover ang "Man I Need" ni Olivia Dean, isang English singer at songwriter. Kasama ang kanyang band, binigyan ni sombr ng fresh perspective ang kanta para sa 'Like A Version' ng triple j.
Hindi binago ni sombr ang original lyrics, pero ramdam na ramdam ang personality niya sa areglo. Let's be honest, minsan nakaka-bore ang mga covers na carbon copy lang, pero dito, napanatili ang emotional pull ng kanta habang nagdagdag ng sariling twist.
Maraming viewers ang na-obsess sa vocals niya, sa tight na drumming, at sa chemistry ng buong banda. Sa sobrang ganda ng kinalabasan, marami na agad ang humihiling ng collaboration between the two artists. Ganito dapat ang cover—yung tipong mapapakinig ka ulit kahit kabisado mo na ang kanta.
Kailan kaya sila magkakaroon ng collab?