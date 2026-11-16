Jeon Do-yeon, Oscar-bound na ba sa 'Possible Love'?
Kakaiba ang ingay na ginagawa ng mga critics at netizens para kay Jeon Do-yeon. Simula nang mapalabas ang "Possible Love" sa Venice Film Festival noong Setyembre, ramdam na ramdam ang hype para sa South Korean star. Ang pelikulang ito, na streaming na ngayon sa Netflix, ay tungkol sa dalawang mag-asawang galing sa magkaibang social class. Sa sobrang galing ng pagganap ni Jeon, marami na ang humihiling sa social media na makuha niya ang Best Actress sa Oscars. Para kay Jeon, okay lang sa kanya kung ma-jinx man ito, basta't masaya siya na pinag-uusapan ang pelikula at nagpapasalamat siya sa anumang mangyayari.
Sa kwento ng "Possible Love," gumanap si Jeon bilang si Mi-ok, asawa ng isang laid-off factory worker na si Ho-seok (Sul Kyung-gu). Si Ho-seok ay emotionally gutted dahil sa isang violent labor strike. Ang tahimik nilang buhay ay nagbago nang dumating ang mayamang si Sang-woo (Zo In-sung) at ang asawa nitong filmmaker na si Ye-ji (Cho Yeo-jeong). Gustong gumawa ni Ye-ji ng documentary tungkol sa plight ng working class at ang epekto ng corporate cost-cutting, pero dito na nagiging malabo ang linya sa pagitan ng good intentions at exploitation. Habang nakikihalubilo si Ye-ji kay Mi-ok, kinukunan niya sa camera ang mga pinaka-vulnerable na sandali ng pamilya nito.
Ang pelikulang ito ay parang companion piece ng documentary ni Elizabeth Holmes na "You Can See Everything." Pareho silang nag-eexplore kung paano nagbabago ang kilos ng tao kapag alam nilang may nakatingin o may kumukuha ng video. Ayon kay Director Lee Chang-dong, hindi ibig sabihin nito ay nagsisinungaling na ang tao, kundi nagsisimula na silang ipakita ang inaakala nilang gusto ng camera o ng audience. Halimbawa, sinubukan ni Mi-ok na magtayo ng union sa trabaho niya dahil ramdam niyang naghahanap si Ye-ji ng "interesting" na eksena. Si Ye-ji naman ay paulit-ulit na pinipilit si Ho-seok na magpa-interview kahit trauma pa ang pinagdadaanan nito. Gusto raw ni Lee na maramdaman ng audience ang desire at power na dala ng paghawak ng camera, at pag-isipan ang ethics ng panonood.
Pagdating naman sa paghahanda para sa role, may specific na method na sinunod si Jeon. Pinili niyang huwag mag-interview ng mga laid-off workers. Ang rason, natatakot siya na baka masyado siyang ma-absorb sa pagnanais na mabigyan ng hustisya ang mga kwento ng mga tao at hindi na niya magawang gawing sarili ang character. Naniniwala si Jeon na mas fitting na maramdaman na lang niya ang character kung ano ito. Para sa kanya, kahit nagsimula ang kwento sa isang specific na event, tungkol talaga ito sa kung paano nila nilalabanan at tinatahak ang buhay.
Para kay Director Lee, hindi lang basta conventional suffering wife si Mi-ok. May irreverent humor, pride, desires, at contradictions ang character na ito, at nailabas lahat iyon ni Jeon nang hindi ginagawang simple ang paliwanag. Sa katunayan, nabubura ni Jeon ang mga assumptions ni Lee tungkol sa kung paano dapat mag-behave ang isang tao sa isang sitwasyon. May layers din ang character ni Mi-ok—mahilig siyang uminom at kumuha ng photos ng pagkain, kahit na wala siyang mapadalhan nito. Akala ni Jeon noong una ay hopeful at optimistic si Mi-ok, pero narealize niya kalaunan na ang energy na iyon ay paraan lang pala ng character para i-deal ang anxiety at insecurity sa pagprotekta sa pamilya.
May isang mahalagang scene sa pelikula na hango sa childhood flashback ni Mi-ok kung saan kinuha ng nanay niya ang hose mula sa kanyang kamay dahil ayaw nitong lumaki siyang gumagawa ng menial job. Na-echo ang eksenang ito nang makita ni Mi-ok ang anak niyang si Cheol (Jeong Seop) na gumagawa ng rainbow gamit ang hose sa palasyo ni Ye-ji. Unscripted ang moment na ito; sinabi lang ni Director Lee na tingnan ni Mi-ok ang anak. Sa isip ni Mi-ok, naisip niya ang contrast ng sarili niyang childhood kung saan kinuha ang free will niya, habang si Cheol naman ay malayang nakakagawa ng gusto niya.
Sa huli, ang "Possible Love" ay hindi lang study tungkol sa identity at inequality, kundi isang deeply human romance. Sa simula, naiinggit si Mi-ok sa relasyon nina Ye-ji at Sang-woo, pero narealize niya na ang relasyon niya kay Ho-seok ay mas matatag. Para kay Jeon, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakikita sa masayang panahon, kundi sa mga paghihirap na sabay ninyong hinaharap, dahil doon lang lumalabas kung gaano ninyo talaga mahal ang isa't isa at kung ano ang handa ninyong gawin para sa isa't isa. Sana talaga mapunta na sa kanya ang trophy!