Jao Mapa at Gio Alvarez, bilib na bilib sa professionalism nina Ruru Madrid at Will Ashley
Kahit mga beterano na sa industriya, hindi mapigilan nina Jao Mapa at Gio Alvarez na mag-flex sa galing at ugali nina Ruru Madrid at Will Ashley. Sa panayam sa "Fast Talk with Boy Abunda" noong Martes, Nobyembre 10, walang ibang lumabas sa kanila kundi papuri para sa mga batang aktor.
Para kay Gio, na isa sa cast ng "Delivery Boi," magalang si Will. Aminado rin si Gio na nagsisilbi siyang father figure ng binata sa nasabing series.
Si Jao naman, na mapapanood sa "Hari ng Tondo," ay hindi rin nagpahuli sa pagpuri kay Ruru. Tinawag niya itong magaling na tao at sinabing dapat itong mahalin dahil sa pagiging cool at professional nito. Bilib na bilib din si Jao sa fighting spirit ni Ruru, lalo na't bilang isang action star, marami na itong naranasang aksidente pero lumalaban pa rin.
Siyempre, hindi mawawala ang throwback sa kaibahan ng panahon. Napansin ni Gio na iba na ang pinagdaraanan ng mga batang aktor ngayon kumpara noong '90s. Aniya, nakakaawa sila dahil sa social media, kung saan halos bawat tao ay may camera sa phone.
Pagdating naman sa usapang pera, kinuwento ni Jao na malaki na ang pinagkaiba ng talent fees ngayon. Binanggit niya na dati ay P2,000 ang kinikita niya kada taping day.
Kung gusto niyo pang makita ang acting ni Will Ashley, mapapanood ang "Delivery Boi" tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Samantala, abangan naman ang pag-premiere ng "Hari ng Tondo" sa GMA Network.
Sana all professional at respectful sa set, 'no? Kayo, sino ang favorite niyo sa dalawang heartthrobs na 'to?