Heart Evangelista: Ang art ng pag-enjoy sa life at ang pag-own sa 40s
Sino ba namang hindi hahangaan sa kanya? Maging sa mga kalsada ng Paris tuwing fashion week, sa kanyang mga art pieces, o kahit sa simple lang na glimpses ng daily life, talagang alam ni Heart Evangelista kung paano gawing aesthetic ang lahat. Pero sa likod ng glam, sanay na ang actress at fashion icon na ito na laging pinapanood, hinahangaan, at sinusuri ng publiko. Now that she's in her 40s, mas focus na siya sa pag-evolve at pag-appreciate sa mga maliliit na moments na nagbibigay ng meaning sa buhay.
Pagdating sa mindset, kampante na siya sa kanyang 'YOLO energy'. Para kay Heart, ang goal ay maramdaman ang bawat segundo ng araw nang hindi nagmamadali. Naniniwala siya na masyadong maikli ang buhay para laging nagmamadali.
Pero hindi rin siya immune sa takot. Aminado si Heart na mayroon siyang 'weird' na fear: ang mapag-isa. Dahil lumaki siya sa harap ng camera at live audience, takot siya na isang araw ay bigla na lang patayin ang mga ilaw sa studio at maiwan siyang nag-iisa na walang purpose. Isang honest admission na nagpapatunay na kahit gaano pa ka-glam ang buhay, may mga insecurities pa ring dala-dala.
Kung tatanungin naman kung sino ang pinaka-admirable para sa kanya, ang sagot ay ang kanyang nanay. Sabi nga niya, na-realize niya na ang taong akala niya noon ay kinamumuhian niya ay siya pala mismo: ang kanyang nanay. Mula sa paraan ng pagsasalita, pag-upo, pag-iisip, hanggang sa pagharap sa mga tough situations, lahat iyon ay nakuha niya sa panonood sa kanyang ina na nananatiling beautiful at fabulous kahit may red lipstick pa. Ang mga seeds na itinanim ng nanay niya sa kanyang puso ang dahilan kung bakit tough siya ngayon.
Sa pagpasok niya sa kanyang 40s, ang plano ni Heart ay i-own ang phase na ito. Iniisip niyang i-own ang kanyang 40s kaysa padaig sa fear, rejection, insecurities, at mabuhay nang may pagmamahal sa lahat ng oras at may purpose. Paalala niya sa sarili na may oras pa at hindi pa huli ang lahat, dahil kung ano ang para sa iyo ay hahanap at hahanap ng paraan para mahanap ka. Ang technique niya rito? Turn pain into art at patuloy na mangarap.
Pagdating naman sa mga pagsubok, perseverance ang kanyang secret weapon. Kapag pakiramdam niya ay nalulunod siya sa dami ng problema o waves na humahampas, ang payo niya ay manatiling calm at basta 'float' lang. Naniniwala siya na walang hihila sa iyo pababa kung alam mo lang kung paano kumalma.
Para naman panatilihing light ang vibe, hindi nawawala ang paborito niyang slang na "charot". Gagamitin ito ni Heart para ipakita na nagbibiro lang siya o hindi seryoso ang sinasabi, para hindi masyadong mabigat ang atmosphere.
Sa usapang priorities, pamilya ang nangunguna, kasunod ang kanyang mga pets o ang tinatawag niyang 'angels' dahil laging nandiyan ang mga ito para sa kanya. Pero kung tatanungin siya kung ano ang pinaka-masayang moment, hindi ito isang specific na event kundi isang collection ng iba't ibang bagay sa buhay kung saan nakatayo lang siya nang tahimik at grateful sa lahat ng nangyayari.
Hindi rin niya maikakaila na may downside ang pagiging loving niya. Para sa kanya, care too much at love too much siya, at aminado siya na minsan ay masakit ito, o halos palagi.
Pero proud siya sa kanyang 'balancing act'. Sa gitna ng mga expectations sa mga babae—kung paano dapat manamit, magsalita, o maging opinionated—feeling niya ay na-master na niya ang pag-balance ng lahat ng ito sa kanyang buhay. Kung hindi siya magaling mag-balance, baka wala siya kung nasaan siya ngayon.
Kung papipiliin siya kung ano ang gusto niyang maging sa next life, pipiliin niyang maging ang kanyang rescue dog na si Panda. Bakit? Kasi best life ang meron si Panda at nakakalusot sa lahat ng bagay dahil sa kanyang traumatic past. Gusto ni Heart na maging si Panda para hindi na kailangang mag-alala sa kahit sino.
Kahit na pangarap niya noon ang freedom sa Paris, Manila pa rin ang home for her. Mula sa amoy ng hangin pagbaba ng airplane, wala nang ibang lugar na mas gusto niyang puntahan kaysa sa sariling bayan.
Pagdating naman sa gamit, ang pinaka-treasured niya ay isang heart-shaped African ruby necklace na siya mismo ang nag-design. Suot niya ito noong fashion week sa Paris, pero nung gabi matapos ang show, ninakawan siya sa bahay at kinuha ang kanyang mga samples at ang ruby heart necklace. Pero nasa Ziploc bag ito at aksidenteng nahulog ng mga magnanakaw, kaya bumalik ito sa kanya. Dahil sa memory at story na kalakip nito, hinding-hindi na niya ito ibebenta kahit may mga clients na nagtatanong.
At siyempre, ang pagiging artist ang pinaka-paboritong occupation ni Heart. Bata pa lang siya, marami na siyang nakakalusot na bagay dahil lang sa sasabihin ng mga tao na 'artist' siya—mula sa hindi pag-brush ng hair hanggang sa iba pang quirks. Para sa kanya, being an artist ang best occupation na pwedeng makuha o itawag sa isang tao.
Kaya sa huli, it's all about living life on your own terms at pag-appreciate sa bawat segundo. Charot, o seryoso na talaga?