First concert ni Jillian Ward, may kasamang powerhouse guests
Magpapasiklab na ang actress at singer na si Jillian Ward para sa kanyang first-ever concert sa December 8. Gaganapin ang event sa New Frontier Theater at magsisimula ang show ng 8 p.m. Para itong grand celebration ng music at entertainment kung saan ipapakita ni Jillian ang isa pang side ng kanyang artistry at ang kanyang journey bilang isang promising young star.
Siyempre, hindi siya mag-isa sa stage. May mga kasama siyang celebrated performers para mas lalong maging extra ang gabi. Kabilang sa mga special guests sina Ogie Alcasid, Flow G, Zephanie, at Darren Espanto. Dahil sa diverse lineup na ito, asahan ang halo-halong musical styles, powerful vocals, at mga crowd-favorite hits. Ayon sa announcement, may mga exciting collaborations din sa concert.
Sa likod ng production, ang concert ay idinirekta ni Concert Director Marvin Caldito at pinrodyus ng StageNova Entertainment Production. Ayon sa GMA Network, nag-release din si Jillian ng mga kanta ngayong taon, ang "Pumapag-ibig" at "Lowkey," kaya siguradong may mapapakanta ang mga fans.
Kung plano ninyong manood, heto ang ticket categories at prices para sa inyong budget:
Platinum – ₱4,000 (kasama na ang Photo Opportunity)
VIP – ₱2,500
Loge – ₱1,200
Balcony – ₱800
Para sa mga gustong mag-reserve o magtanong tungkol sa tickets, pwedeng tumawag o mag-text sa 09179919190. Para naman sa media inquiries, interviews, at publicity coordination, maaari direktang makipag-ugnayan sa StageNova Entertainment Production.
Mukhang seryoso ang paghahanda para sa gabing ito. Makikita natin ang isa pang side ni Jillian bukod sa kanyang acting roles.