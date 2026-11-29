Dennis Trillo, from guarded introvert to 'good cop' na tatay
Hindi na kailangang pilitin sa interview si Dennis Trillo para magsalita. Sa kanyang latest conversation para sa GMA News Interviews, kitang-kita ang pagbabago ng actor: mas palabiro na siya, tumatawa sa sarili, at open na pag-usapan ang mga bagay na dati ayaw niyang isalang sa publiko.
Si Dennis Trillo ay isang Filipino actor, model, at singer na kilala rin bilang Asia's Drama King. Sa loob ng higit 20 taon, napansin na mas marami siyang naipapakitang emosyon sa kanyang mga karakter kaysa sa mga personal na usapan. Dati ay introvert siya at guarded, lalo na kapag personal na ang usapan, kung saan kailangan pa ng maraming follow-up questions para lang mapalawak ang kanyang mga sagot.
Bagong outlook sa buhay at maturity
Ayon kay Dennis, natutunan na niyang humanap ng humor kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Naniniwala siya na mas masaya kapag light ang atake sa mga bagay-bagay. Para sa kanya, ang mga mabibigat na problema ay pwedeng pagaanin sa pamamagitan ng paggawa rito na katawa-tawa. Hindi naman nito ibig sabihin na kinalimutan ang problema, kundi binabago lang ang perspective para mas madali itong i-control, i-manage, at i-solve.
Malaking factor sa pagbabagong ito ang pagkakaroon nila ng bunsong anak na si Dylan. Sinabi ni Dennis na bilang mga magulang, nagiging mature na sila dahil gusto nilang laging kasama ang anak. Dahil sa edad ni Dylan, ginagaya nito ang lahat ng nakikita niya, kaya sinisikap nina Dennis at Jennylyn na maging magandang halimbawa, hindi lang sa gawa kundi pati na rin sa pananalita.
Ang bond nila ni Jennylyn
Sa ngayon, mas open na rin si Dennis sa pag-express ng nararamdaman para kay Jennylyn, isang bagay na dati ay mahirap makuha mula sa kanya. Sinabi niya na habang tumatagal ay lalong tumitibay ang kanilang bond at wala nang makakapaghiwalay sa kanila dahil sobrang dikit nila sa isa't isa. Umabot na raw sa punto na pareho na silang mag-isip dahil palagi silang magkasama. Para sa kanya, masaya ang makahanap ng taong ilalaan mo ang iyong buhay at oras dahil alam mong maganda ang mangyayari kapag magkasama kayo.
Good cop vs Bad cop sa pagpapalaki ng anak
Pagdating naman sa parenting, inamin ni Dennis na si Jennylyn ang mas strict na magulang at siya ang nagsisilbing disciplinarian na nagbibigay ng "tough love" sa mga bata. Kaya raw ni Jennylyn na tiisin ang pag-iyak ng mga anak basta alam niyang may matututunan sila rito.
Sa kanilang arrangement, si Jennylyn ang "bad cop" habang si Dennis naman ang "good cop." Inamin ng actor na mabilis siyang bumigay at hindi niya kayang matiis na umiyak ang kanyang mga anak. Dahil dito, inamin niyang may pagka-spoiler siya, lalo na noon kina Calix, pero sa ngayon ay mas kino-control na niya ito at mas nasa lugar na ang kanyang pag-spoil.
Pagdepensa sa pamilya
Isang malaking pagbabago rin ang pagiging vocal ni Dennis sa pagdepensa sa kanyang pamilya sa gitna ng mga kontrobersya. Sa loob ng 20 taon, bihira raw siyang maging ganito ka-vocal tungkol sa kanyang personal affairs. Ipinaliwanag ni Dennis na ayaw na niyang maranasan pa ni Jennylyn ang mga pinagdaanan nito noon.
Para sa kanya, nasabi na ang lahat ng dapat sabihin at na-resolve na ang isyu, pero masaya siya na hindi na kailangang dumaan ulit si Jen sa ganoong sitwasyon. Pinili niyang siya na lang ang magsalita at gampanan ang role ng isang tatay. Sa pananaw niya, kapag nakakakita ka ng mga hindi magandang bagay, kailangan mong maging maagap para hindi na lumala ang sitwasyon.