Cutie overload! Mga 'Showtime babies' nakisama sa 17th anniversary ng It's Showtime
Kaka-cuteness overload talaga sa studio noong 20 October 2026 nang sumama ang 'Showtime babies' sa pagdiriwang ng 17th anniversary ng 'It's Showtime'.
Sina Kulot, Argus, Jaze, Imogen, Kelcey, at Enicka ang nagbigay ng extra dose ng saya, lalo na sa throwback segment na 'ANSABE'. Aminin natin, sila talaga ang nagdala ng vibe sa celebration na 'to.
Ang mga host ng programa ay sina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, Karylle, Jhong Hilario, Amy Perez, Kim Chui, Jugs & Teddy, MC & Lassy, Ogie Alcasid, Darren, Jackie, Cianne, Ryan Bang, at Ion Perez
Saan ba naman hindi gaganahan ang Madlang Kapuso sa ganitong FUNanghalian?
Kayo, sino sa mga babies na 'to ang pinaka-favorite niyo?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.