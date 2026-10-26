Bianca Umali, boses ng animated film na Ella Arcangel sa QCinema 2026
Bubuksan ng animated Filipino feature na “Ella Arcangel: Ballad of Tooth and Claw” ang ika-14 na edisyon ng QCinema International Film Festival. Ang pelikula, na pinagbibigyang-boses ng actress na si Bianca Umali, ay magkakaroon ng world premiere sa festival na tatakbo mula Nov. 13 hanggang 22.
Si Bianca Umali ay isang Filipino actress, television host, singer, dancer, at model. Sa pelikulang ito, gaganap siya bilang si Ella, isang 12-year-old na mambabarang na lumalaban sa mga masasamang espiritu habang hinaharap ang karahasan at abuso ng mga nasa kapangyarihan sa gitna ng war on drugs ng gobyerno.
Heart at passion ang puhunan
Sa isang press conference, nagpasalamat si Umali dahil napili ang pelikula bilang festival opener. Para sa kanya, dream come true ang mapabilang ang proyekto sa official entries ngayong taon dahil ginawa ito nang may puso at passion ng mga creators at producers.
Binigyang-diin din ni Umali na si Ella ay simbolo ng isang ordinaryong batang Filipino. Kahit hindi raw matangkad, maganda, o malakas, kayang gumawa ng pagbabago sa komunidad ni Ella gamit ang kanyang mabuting puso, kahit pa siya ay may unruly hair, brown skin, at flat nose.
Ang “Ella Arcangel,” na dinirekta ni Mervin Malonzo at hango sa comics ni Julius Villanueva, ay nakatanggap ng P1.5-million QCinema Project Market Philippines Co-Production Grant noong 2023.
Mula anime hanggang local indies
Ang magsasara naman sa festival ay ang “Look Back,” isang live-action adaptation ng manga na gawa ng Japanese filmmaker na si Hirokazu Kore-eda. Bida rito sina Natsuki Deguchi bilang Fujino at Aju Makita bilang Kyomoto, dalawang batang artist na hinubog ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahal sa pagguhit. Nanalo ang pelikulang ito ng limang collateral awards sa 83rd Venice International Film Festival.
Sa ilalim ng temang “Genre’teurs,” itatampok ng QCinema 2026 ang intersection ng genre filmmaking at auteur cinema. Ayon kay Quezon City District 1 Councilor Tany Joe “TJ” Calalay, na nagsalita para kay Mayor Joy Belmonte, suportado ng city government ang local film industry. Mula 2013, nakatulong ang QCinema sa pag-co-produce ng 126 original works, kabilang ang 49 feature films, 67 short films, at 10 documentaries, bukod pa sa mahigit 400 international titles.
Inamin naman ni Calalay ang mga hamon sa industriya tulad ng pagtaas ng production costs at pagbabago sa viewing habits. Gayunpaman, nanindigan siya na ituturing ng Quezon City ang cinema bilang essential public good at engine ng creative economy para masigurado ang fair working conditions at creative freedom ng mga workers.
Ang lineup ng QCinema 2026
Maraming competition sections ang mapapanood sa festival. Sa Asian Next Wave, kasama ang “Ella Arcangel” ang “9 Temples to Heaven,” “A Girl Unknown,” “Fujiko,” “Fruit Gathering,” “Hearing,” “The Burning Giants,” at “The World Before.”
Sa New Horizons naman, itatampok ang Angh, Baby Jackfruit, Baby Guava, Beach Fictions, Furies, La Gradiva, Sad Girlz, The Color of the Sun, at We are Aliens. Para sa LGBTQIA+ section na RainbowQC, mapapanood ang Big Little Things, Flesh and Fuel, I Rarely Wake Up Dreaming, Jim Queen, Little Trouble Girls, Lovers in the Blue Night, at Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
Ang QCShorts International ay may apat na programa para sa mga short films mula sa Pilipinas at Southeast Asia. Kabilang dito ang And If Thuy Didn’t Exist, Body Works, Is This Desire?, She Said, Through the Cracks, Bleat!, Fruit, Run Shirley Run!, Grandmothering, Maanaa Kanimo, Sana’y Nandito Ka, Agsangit Laeng ti Al-alia (A Ghost Can Only Howl), Golden Island, Incident on the Mountain, Obscura, at They Made Monsters.
Sa Screen International, mapapanood ang A Long Winter, Fatherland, Fjord, Makikiraan Po, Nowhere to Lay My Eyes, The Beloved, The Diary of a Chambermaid, at Vintage Violence. Habang sa QC Selects naman ay nandoon ang 11, You Are the Film, Club Kid, Fucktoys, I Grew an Inch when my Father Died, Ibuku, The Remotes, The Tigers, at ang closing film na Look Back.
Para sa Rediscovery section, ibabalik ang mga acclaimed films na Amores Perros, Batang West Side, Patay na si Hesus, Possession, at Perfect Blue. May tribute rin para kay Pete Lacaba na tampok ang “Jaguar” at “Sister Stella L.”
Para sa mga genre enthusiasts, may Before Midnight titles na Arrested Memory, Chronovisor, I Love Paris, Moonglow, at The Unknown. Sa Dokyu Days naman, mapapanood ang Bomba Bernal, I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies, To the Moon and Back, The Illusion of an Everlasting Summer, at Union Town.
Ang mga screening ay gaganapin sa Gateway Cineplex 18, Robinsons Movieworld Galleria, Ayala Malls Cinemas TriNoma, Fisher Box Office, at SM Cinema at SM City Fairview sa halagang P200 kada ticket. Pwedeng bisitahin ang qcinema.ph o i-follow ang @qcinemaph para sa schedules.