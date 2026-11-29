Bea Millan-Windorski, tapos na sa pageantry at papasok na sa public service
Wala nang planong sumali sa anumang beauty contest si Miss Universe Asia 2026 Bea Millan-Windorski. Ayon sa kanya, tapos na ang kanyang pageant chapter at handa na siyang tahakin ang landas ng public service para makatulong sa mga environmental initiatives ng bansa.
Sa isang interview, sinabi ni Bea na naging fulfilled siya sa pag-abot ng kanyang pageant dream. Binanggit niya na I am so happy to be living my dream job of Miss Universe Philippines, at inaasahan niyang makapagtrabaho sa Philippine Climate Change Commission o kaya naman sa Department for Environment and Natural Resources (DENR).
Para sa kanya, higit pa sa pagiging beauty queen ang kanyang calling. Ayon kay Bea, my true advocacy and calling is being a public servant for the Filipino people. Gusto niyang gamitin ang kanyang boses at impluwensya para isulong ang pangangalaga sa kalikasan at climate action.
Base sa ulat ng GMA Network, naging third runner-up si Bea sa 75th Miss Universe pageant na ginanap sa Puerto Rico. Sa fan vote para sa National Costume category, pumwesto naman siya bilang second runner-up. Ibinahagi rin niya sa Instagram na naging masaya siya sa kanyang journey dahil nagawa niyang bigyang-inspirasyon ang ibang bata at ipakita sa mundo kung bakit mahal niya ang Pilipinas. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga collaborators na sina Perry Tabora at Anthony Ramirez, pati na sa pag-amplify ng mensahe ng "Turtle Mentality" ng Project Curma.
Sa kabilang banda, nabunyag ayon sa When In Manila na naipakita ni Bea ang kanyang pagiging supportive sa kapwa contestants. Pinahiram niya ng gown si Miss Universe Poland 2026 na si Vivica Lewandowski para sa coronation night matapos malaman na wala itong dalang extra na damit. Ayon kay Vivica, ginawa ito ni Bea nang walang pag-aalinlangan, na para sa kanya ay simbolo ng women's empowerment.
Kahit nagpapaalam na sa mundo ng kompetisyon, nananatiling matatag ang commitment ni Bea sa bansa. Sa halip na international crown, mas pinili na niyang gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng makabuluhang serbisyo publiko at environmental advocacy.
Sana lahat ng beauty queens, ganito rin ka-dedicated sa environment at hindi lang puro rampa, 'di ba?