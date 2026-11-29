Andrea Torres, gustong-gusto na ng family reunion ngayong Pasko
Isang simple pero meaningful na wish lang ang hiling ni Andrea Torres ngayong Pasko. Sa isang interview, inamin ng actress na ang priority niya ay ang makapag-spend ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan.
I miss bonding with my family and friends. Ayun ang number one goal ko ngayong Christmas, kwento ni Andrea. Gusto raw niyang makabawi sa mga panahong nawala at magkaroon ng reunion na aabot hanggang umaga dahil kailangan 'yung hanggang umaga, magkakasama kayo. Dagdag pa niya, Gusto ko talaga humabol ng time with them.
Samantala, nakatakda ring lumabas ang Kapuso star sa isang bagong proyekto. Magiging bahagi siya ng medical drama series na Code Grey na nakaplano nang i-premiere sa GMA Prime sa 2027. Marami siyang makakasama sa series na ito, kabilang sina Alden Richards, Christopher de Leon, Romnick Sarmenta, Faith da Silva, Allen Ansay, Shuvee Etrata, Joross Gamboa, Christian Bautista, Kristoffer Martin, at Jon Lucas.
Sana all may ganitong level ng bonding, 'no? Kayo, anong aabot-umagang plano niyo sa Pasko?