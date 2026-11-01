Entrenamientos virales: ¿Son un golazo o más bamba que billete de 30?

Estilo de vida

¡Asu mare! Las redes sociales han convertido la gym en un trend que nos bombardea a diario. Desde rutinas de cinco minutos que te dejan sudando la gota gorda hasta esos entrenamientos que te prometen el cuerpo de tus sueños en siete días, los videos virales están por todos lados en TikTok e Instagram. La cosa es que no todos son tan efectivos ni seguros como se ven en la pantalla, ¿manyas? Entonces, la pregunta del millón es: ¿cuáles vale la pena probar y cuáles mejor los dejas pasar con un buen scroll?

La posta, mano, es que las rutinas que se basan en movimientos simples y funcionales, sin necesidad de equipos de la NASA, suelen ser las más confiables. Piensa en los HIIT cortos, que te hacen quemar hasta el alma en poco tiempo, o los ejercicios con tu propio peso corporal. Y ni qué decir de esos programas que le dan punche a la técnica correcta; esos sí son efectivos para bajar calorías y para agarrar fuerza. Además, tendencias como el pilates en casa o las rutinas de movilidad son un golazo para mejorar la postura y sentirte paja en general. Olvídate de ir al gimnasio si no te provoca, hay buenas opciones para darle en tu jato.

Pero, como siempre, hay un "pero". Hay un montón de entrenamientos que nos venden la moto con promesas de "milagros" sin esfuerzo o que muestran movimientos súper extremos sin ninguna guía. Esos, ni los mires. Si te pones a hacer ejercicios con una mala postura, con una intensidad que te saca la mugre o con esfuerzos que son peligrosos, lo más probable es que termines lesionado. Y la verdad de la milanesa es que si algo suena demasiado bueno para ser cierto, casi siempre es más falso que billete de tres soles.

Al final del día, lo más importante es que elijas rutinas que sean un fit para tu cuerpo, tu nivel de fitness y tus propios objetivos. Los entrenamientos virales pueden ser una buena inspiración para empezar o para variar, claro, pero no van a reemplazar un plan hecho a tu medida. La gym no es un challenge para conseguir views en tus redes, es una inversión en tu salud. Así que ya sabes: ¡a probar, evaluar y quedarte con lo que te haga sentir power y bacán! ¿O no?