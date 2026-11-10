«Te pones insoportable a veces»: la pelea de Nicole Moreno y Manuel González en Volverías con tu ex? 2

Espectáculos

El avance del capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2 deja ver la pelea fuerte entre Nicole Moreno y Manuel González, con una tensión que arranca en la Cabaña de las Tentaciones y que al día siguiente se sienta en la mesa del desayuno.

El origen ya es raro: él se molestó con la modelo cuando durmieron juntos, por haber ganado ella el premio en la fiesta de compromiso.

A la mañana siguiente la tensión es bastante. Cuando ella le ofrece algo en el desayuno, él le responde con un comentario duro: "Te pones insoportable a veces, es difícil aguantarte".

Moreno queda impactada con esas palabras y le expresa su descontento. La molestia es tanta que decide irse a su cama, y él la sigue para conversar las cosas.

El cariño y la perfección

Ya en el intercambio, ella le dice que a él lo trata con cariño. Él le responde que ella no es perfecta.

Nuestra lectura

Seamos honestos: de todos los roces que este formato puede mostrar, este es de los más chicos y a la vez de los más incómodos. No hace falta un secreto enorme para que la mañana después de una fiesta se vuelva pesada; basta una frase seca y un "no eres perfecta" dicho sin anestesia.

Lo que molesta del momento es el contraste: ella ofrece algo en el desayuno y recibe un reclamo. Y la respuesta que da no es de alguien que se lo tomó a broma: esa frase se suelta cuando de verdad quedó dolida.

Total: gane quien gane la discusión, el premio de la fiesta ya quedó chiquito al lado de esa frase del desayuno.