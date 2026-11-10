Milena Zárate y la foto con Edwin Sierra y su hija que encendió Instagram

Espectáculos

Milena Zárate armó un álbum de recuerdos para su hija en Instagram y terminó encendiendo las redes. La cantante colombiana compartió una serie de fotografías dedicadas a la menor, en las que recordó distintos momentos de su crecimiento y algunos encuentros con conocidas figuras del espectáculo peruano. Pero hubo una imagen que se robó toda la atención: una antigua foto familiar en la que aparece junto a Edwin Sierra, su expareja, cuando ambos todavía mantenían una relación sentimental y su hija era una bebé.

Esa foto no es un detalle menor. Milena y Edwin protagonizaron una de las historias sentimentales más comentadas de la farándula peruana, y su separación estuvo acompañada de controversias y declaraciones públicas que los mantuvieron en el centro de la atención mediática durante un largo periodo. Así que verlos otra vez juntos en una imagen, aunque sea de archivo, era material inflamable. Y ardió, cómo no.

El mensaje para su hija

En la descripción de la publicación, Milena escribió: “Hija de padres Artistas!!! Desde bb bajo reflectores y todo lo que eso arrastra, no sé si tu destino sea este, pero sea cual sea ahí estaremos a tu lado amor de mi vida”. Con ese texto, la cantante colombiana reflexionó sobre el entorno artístico en el que ha crecido su hija y sobre el futuro que podría elegir, y dejó en claro que, independientemente del camino que decida seguir, contará con el respaldo y el cariño de sus padres.

Seamos honestos: crecer bajo reflectores suena glamoroso hasta que te toca la otra parte. La propia publicación lo reconoce sin adornos, porque los reflectores arrastran cosas. Ahí está el mensaje más sincero de todo el post.

Cámaras, alfombras y caras conocidas

Entre las imágenes compartidas hay varias en las que la menor aparece junto a figuras como Magaly Medina, María Pía Copello, Gisela Valcárcel, Gian Piero Díaz y Andrea Llosa, personalidades con las que ha coincidido a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo. Gisela Valcárcel fue la conductora de El Gran Show, el reality de baile que se emitió de 2010 a 2017 en América Televisión.

La foto con Edwin Sierra

La imagen que concentró buena parte de la atención corresponde a una etapa anterior de la relación entre Milena y Edwin: un recuerdo familiar de los primeros años de vida de la menor, cuando todavía eran pareja. La decisión de incluirla generó distintas interpretaciones entre los seguidores. Mientras algunos destacaron que se trata de un recuerdo relacionado con la historia familiar de su hija, otros cuestionaron que haya decidido mostrar nuevamente una imagen junto al comediante.

¿Se puede culpar a alguien por compartir una foto donde sale su propia hija con su papá? Difícil. ¿Se puede entender que medio internet levante la ceja cuando el papá en cuestión es uno de los protagonistas de los rompimientos más comentados de la farándula local? También.

Lo que dijo Edwin Sierra

La aparición del comediante en la publicación llamó la atención por un detalle extra: semanas antes, Edwin Sierra había hablado sobre la relación que mantiene con su hija en una entrevista. Ahí se mostró cariñoso al referirse a la menor y aseguró que, pese a que ha crecido, para él continúa siendo su pequeña. También explicó que prefiere mantener su vida familiar alejada de las redes sociales y no compartir fotografías de ella públicamente: “Yo no publico nada de ella porque ese tema lo manejo como algo personal”.

El contraste es lo que hace ruido. Él, guardando las fotos bajo llave; ella, publicando un álbum entero. Cada uno con su estilo, y ninguno de los dos está obligado a coincidir. Lo que sí queda claro es que la menor creció rodeada de cámaras y de nombres que cualquiera reconocería en la calle.

Y tú, ¿habrías subido esa foto o la habrías dejado en el cajón?