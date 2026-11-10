'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola' arrasan en el rating del sábado

Espectáculos

La Chola Chabuca se llevó el sábado por partida doble. 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola' fueron los programas más vistos del sábado 7 de noviembre, con 11,7 y 10,9 puntos de rating. Atrás quedaron 'Yo soy', 'JB Noticias' y 'El show de Edwin', que ni se acercaron.

El resto de la tabla lo confirma: 'Los milagros de la rosa Perú' quedó tercero con 10,4 puntos, 'Estás en todas' sumó 5,5, 'Yo soy' se quedó en 4,8, 'JB Noticias' llegó a 2,7, 'Canto andino' marcó 1,2 y 'El show de Edwin' cerró con apenas 1 punto. Un punto. Así como lo lees.

Y no todo fue rating. En 'El Reventonazo', la Chola hizo llorar a los herederos de Grupo 5 con un video de su fallecido padre, Elmer Yaipén Uypán, al cumplirse un aniversario más de su partida. De esos momentos que paran la noche y que se agradecen.

Con 35 años de trayectoria artística, el personaje detrás de Ernesto Pimentel volvió a consagrarse como la figura más vista de la televisión, y lo dijo sin vueltas: "Una vez más debo agradecer a los millones de personas que nos brindan su respaldo los sábados por la noche". Sobre la competencia también fue clara: "No miramos la competencia sino que siempre buscamos entregar al más y mucho mejor cada sábado".

Con estos números, el sábado por la noche ya tiene dueña. ¿Alguien se anima a discutírselo?