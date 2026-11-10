La eterna duda: Christian Cueva esquiva el tema de su continuidad en Sport Boys

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A ver, la verdad es que el drama del Christian Cueva es un clásico en el fútbol peruano, pero esta vez la historia sigue la misma trama de siempre: la ambigüedad contractual que nos tiene a todos en vilo. Tras su última presentación con la camiseta de Sport Boys en el Torneo Clausura, el 'Aladino' recibió preguntas sobre su próximo paso profesional, y la respuesta fue tan evasiva como un partido sin goles.

Cueva habló sobre la experiencia de estar en el Callao, destacando lo feliz que se sintió por llegar al Boys. Relató cómo el equipo pasó "de menos a más" en su estadía en el Callao. Además, reconoció el esfuerzo y el compromiso de sus compañeros, afirmando: “Se hizo todo el esfuerzo y creo que dejamos todo lo mejor para el club”. Se notó que la dinámica en el equipo fue positiva, especialmente en lo que respectó a pelear por las clasificaciones internacionales.

Sin embargo, cuando el foco se puso en la continuidad del volante en Sport Boys para la siguiente temporada, Cueva simplemente se desvió del tema. En lugar de dar una pista sobre si se queda con el cuadro rosado, optó por señalar la realidad de sus compromisos legales. De manera contundente, y con ese toque de misterio que solo él sabe manejar, respondió: “Yo, en realidad, tengo contrato con Juan Pablo II, así que de esas cosas no hablo”. ¡Y ahí está la frase que lo dice todo, po!

Esto nos deja en la típica encrucijada. El fichaje de Cueva en Sport Boys se dio durante el Clausura, después de su paso por Juan Pablo II. En el equipo chalaco, el mediocampista encontró continuidad y se volvió una pieza importante, ayudando al plantel a aspirar a puestos de clasificación internacional. Pero al final del día, la realidad legal dice que su futuro apunta a estar ligado nuevamente a Juan Pablo II, a menos que algo cambie entre las gestiones de las dos instituciones. Esto es lo que nos dicen los hechos y la entrevista que dio en redes.

Francamente, el mediocampista nos dio una respuesta que es una mezcla perfecta entre agradecimiento por la oportunidad en el Callao y el respeto absoluto a su situación legal. Pero a la vez, ¿qué más podemos esperar de un Cueva? Que nos dé una evasiva. ¿Creen que realmente volverá a Juan Pablo II, o este es el momento perfecto para que decida su próximo destino y nos sorprenda con un movimiento de alto nivel?