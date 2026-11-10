Super Mario Galaxy: La Película llega a HBO Max el 20 de noviembre

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Super Mario Galaxy: La Película ya tiene fecha para dar el salto al streaming: el 20 de noviembre, exclusivamente en HBO Max. La cinta animada también se suma al catálogo de películas familiares de la plataforma. Nada de repartirse entre varias plataformas: es HBO Max y punto.

Y no es un título cualquiera. La producción se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026 y fue el primer estreno del año en superar los mil millones de dólares de recaudación mundial. Mil millones no es un detalle: es la prueba de que el Reino de los Hongos sigue siendo negocio redondo.

La historia sigue a Mario y Luigi después de haber detenido a Bowser. La tranquilidad en el Reino de los Hongos dura poco, porque una inesperada llamada de auxilio lleva a los hermanos a emprender una aventura por la galaxia. Durante el viaje exploran distintos mundos con un objetivo claro: rescatar a la princesa Rosalina de Bowser Jr. Suena a fórmula conocida, y lo es, pero es la fórmula que funciona.

Esta entrega también amplía el universo cinematográfico de Mario con personajes muy queridos por los fans que no habían tenido presencia destacada en la primera película, entre ellos Yoshi y Rosalina. Dos nombres que en la primera pasaron casi de largo y que acá sí deberían tener su espacio. Era hora, seamos sinceros.

La película continúa la historia iniciada con Super Mario Bros.: La película, estrenada en 2023. Y su llegada a HBO Max tiene doble premio: quienes no la vieron en cines podrán disfrutarla desde casa, y los seguidores de la primera tendrán una nueva oportunidad de regresar al Reino de los Hongos y recorrer sus escenarios galácticos.

Nuestra lectura: como plan de domingo en familia, cumple de sobra, y la plataforma se lleva una película que ya tiene público ganado. Tampoco nos vamos a hacer los cultos: no es cine de autor, es Mario en el espacio, y eso es justo lo que promete.

¿Le das play el 20 de noviembre en HBO Max o eres de los que ya la vieron en cines y solo volverán a ella por nostalgia? Nosotros ya tenemos claro el plan: canchita, manta y control en mano.