El sobrino de Patricio Parodi imita a Guty Carrera en TikTok y ya clasificó en el casting de EEG

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Angello Naranjo, sobrino de Patricio Parodi y uno de los clasificados del casting nacional de Esto Es Guerra Desafío 14, se mandó en TikTok con una imitación de Guty Carrera y su clásico "Yo no fui, yo no fui ingiel". Esa frase que el exintegrante de EEG popularizó años atrás y que hasta hoy se sigue recordando.

El joven de 19 años cautivó a sus nuevos fans de las redes con el clip, que va con una descripción sobre la pregunta de siempre —si alguna vez fue infiel en su vida— y que provocó una serie de comentarios. Traducción: el chico no solo imita al exintegrante de EEG, lo trae de vuelta. Y eso, en TikTok, vale oro.

El mensaje para su tío

Angello llegó al set de Mande quien mande para presentarse como uno de los clasificados del casting nacional. Ahí contó que es el sobrino de Patricio Parodi y no dudó en mandarle un mensaje al capitán de los Guerreros para dejar claro que está decidido a entrar a EEG. Cuando Tula Rodríguez y Laura Huarcayo le preguntaron si podía reemplazar a su tío, él contestó que sí, que no se preocupen, y de paso se animó a bailar como él al ritmo de Scooby doo pa pa.

Octavo puesto en el casting

La segunda fecha del casting nacional fue todo un éxito y los conductores mostraron los tiempos que hicieron los candidatos para elegir a los clasificados. Angello pasó a la siguiente etapa en el octavo puesto, y Katia Palma resaltó que es el sobrino de Patricio Parodi. Seamos honestos: el apellido abre puertas, pero el puesto hay que ganarlo.

El troleo a Parodi

En el programa también hubo momento incómodo para el tío. Mathías Brivio no se quedó tranquilo cuando Patricio Parodi intentó calmarlo después de un reclamo contra los Guerreros: el conductor no le permitió el comentario y le recordó que él debería estar más calmado, porque quedó en zona de sentencia y podría ser eliminado. "Más calma ustedes que están a punto de irse del programa", le dijo. Parodi respondió que, si le tocara irse, se iría con la cabeza en alto, y que hasta el último día iba a sudar la camiseta y pelear por quedarse.

Y para cerrar: en la familia hay un sobrino que imita, baila y ya clasificó, y un tío que está en la cuerda floja del programa. Nosotros ya tenemos favorito del casting. ¿Tú le vas al tío que suda la camiseta o al sobrino que se sabe todos los pasos?