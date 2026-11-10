Noelia Márquez lanzó al suelo el anillo de Austin Palao tras el "compromiso" de Camila Nash

Espectáculos

El capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2 dejó una escena que nadie vio venir: Noelia Márquez se enfureció con Austin Palao después de una dinámica con Camila Nash. Y cuando decimos que se enfureció, hablamos de tirar un anillo al suelo delante de todos.

Todo empezó en la fiesta de compromiso. Ahí, la influencer chilena le dedicó unas palabras a su compañero de equipo: le habló de ternura, de vulnerabilidad y de amor, le prometió respeto y lealtad, y le soltó la pregunta: "¿Te gustaría tener ese compromiso conmigo?".

El peruano se tomó bien las palabras de la influencer y respondió: "Sí, claro".

El anillo al piso

Y ahí vino el momento incómodo. Noelia Márquez lanzó al suelo el anillo que Austin le había dado antes y sentenció: "Yo esto no lo quiero".

La tensión subió entre todos los presentes. Yamila Reyna fue la que le preguntó de frente qué era exactamente lo que le había molestado, y la situación terminó sobrepasando a la española.

Al rato, la española les confesó a sus amigas que estaba muy dolida y que quería irse del encierro. Ahí ya no estamos hablando de una dinámica del programa, sino de alguien pasándola mal de verdad.

Nuestra lectura

Seamos honestos: la dinámica estaba hecha para que alguien quedara mal parado, y le tocó a Noelia. Ver a tu persona aceptando un compromiso con otra, con un anillo tuyo de por medio y con las cámaras al frente, es un nivel de incomodidad que no se aguanta ni con guion. ¿El anillo al piso? Dramático, sí, pero se entiende.

Nos queda una duda que nadie va a resolver: ¿el anillo se quedó tirado en el encierro o alguien tuvo la decencia de recogerlo?