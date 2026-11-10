Laura Bozzo sigue en el hospital con soporte respiratorio y Andrea Escalona da detalles de su estado

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La conductora Laura Bozzo sigue internada en el Hospital General de México y su estado de salud sigue generando preguntas.

Después de haberse hospitalizado hace casi un mes, Bozzo pasó por un proceso médico intenso que comenzó con un problema en el estómago. Fue necesario que se sometiera a una operación de emergencia debido a una úlcera duodenal. Pero la cosa no se detuvo ahí, ya que poco después presentó peritonitis y un cuadro de sepsis que lo hizo mucho más serio.

El estado de la conductora requirió cuidados extremos. Laura Bozzo pasó dos semanas en la terapia intensiva, donde necesitó soporte respiratorio y un equipo especial para estabilizar su presión arterial. A pesar de haber pasado ese tiempo crítica, los reportes indican que su salud se mantiene estable, aunque todavía requiere atención médica y seguir en tratamiento para estabilizar su sistema.

Según lo revelado por Andrea Escalona, quien obtuvo detalles de una fuente cercana a la producción del programa 'Hoy', Laura Bozzo se encuentra todavía delicada y necesita continuar con un respirador para atender un tema persistente en sus pulmones. Según lo revelado, el tema en el pulmón es lo que se ha tratado y por eso no ha podido salir del hospital.

Escalona también compartió que, a pesar de estar hospitalizada, Bozzo se ha mostrado anímada y con energía en lo que ella ha podido conversar con la fuente. Por otro lado, Escalona desmintió los rumores que circulaban en otros medios y en redes sociales sobre un deterioro crítico, negando que Laura estuviera al borde de la muerte, algo que incluso Alfredo Adame había mencionado.

No se trata solo de recuperar la salud. Andrea Escalona contó que el deseo de la conductora de regresar a sus labores profesionales es fuerte. Laura Bozzo quiere volver a su programa de televisión y a su rutina de trabajar, aunque por ahora debe concentrarse en recuperarse plenamente de las complicaciones que tuvo.

Bozzo fue hospitalizada el pasado 13 de octubre.