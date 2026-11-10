Mónica Sánchez reaparece tras su fractura de cadera: "Es una parada inesperada"

Espectáculos

Mónica Sánchez reapareció en redes sociales después de la caída que le provocó una fractura de cadera durante los ensayos de la obra Las irresponsables. La actriz peruana publicó una fotografía desde su cama en su cuenta de Instagram, donde se mostró recostada, y agradeció los mensajes que recibió desde que se conoció que debía alejarse temporalmente de los escenarios.

"Gracias por el cariño, los saludos y la preocupación. Es una parada inesperada...", escribió en el texto que acompañó su publicación.

Sánchez es una actriz peruana nacida en Lima y una figura de la televisión peruana.

Un mensaje sin apuro

En el mismo texto, la actriz se refirió a la pausa obligada que enfrenta y a la necesidad de concentrarse en su bienestar físico y emocional antes de retomar sus compromisos profesionales. Habló de rendirse a la experiencia, de aceptar lo que es, de bajarle el volumen al vértigo cotidiano, de permitir el vacío y de escuchar lo más íntimo del cuerpo, la mente y el alma. Para ella, todo ese tránsito es un enorme y bello regalo en tiempos como este.

Y hay algo que se nota apenas se lee la publicación: no hay dramatismo. Suena a alguien que decidió tomarse el proceso en serio, sin apuro y sin culpa. Difícil discutirle eso.

La caída en el Teatro NOS

El accidente ocurrió en el Teatro NOS, durante uno de los ensayos técnicos previos al debut de Las irresponsables. Sánchez tuvo que recibir atención médica después de la caída y, tras ser evaluada, se confirmó que presentaba una fractura de cadera, una lesión que la obligó a guardar reposo y a dejar el elenco del montaje. La producción informó que la actriz cayó desde el escenario y sufrió lesiones que demandaban un periodo de recuperación.

La actriz había ensayado durante semanas para el estreno, en el que iba a compartir escenario con Norma Martínez y Johanna San Miguel. El accidente cambió los planes de la puesta cuando faltaban pocos días para su primera función. La situación llevó a la producción a cancelar la conferencia de prensa prevista para presentar la obra, que reunía por primera vez a las tres en un mismo elenco.

El estreno se movió

El estreno estaba fijado para el viernes 16 de octubre. Luego de la lesión, la producción anunció cambios en la programación y trabajó en la reorganización del reparto para mantener en pie la temporada. Finalmente, el espectáculo confirmó que iniciaría funciones el 29 de octubre. Para cubrir la ausencia de Sánchez convocó a Claudia Bérninzon, quien asumió el personaje que iba a interpretar la actriz antes de la caída.

Mover una pieza del elenco a pocos días del estreno no es poca cosa, y la obra igual salió adelante. Eso también es parte del oficio.

El apoyo y lo que falta

La publicación generó reacciones de seguidores y colegas. Entre los mensajes estuvo el de su pareja, Daniel Sacro, quien le manifestó públicamente su apoyo: "Admirable tu manera de llevarlo. Te amo."

Sánchez también dedicó unas palabras a sus compañeras de reparto y lamentó profundamente no haber podido estrenar con ellas.

Por el momento, la actriz no ha informado una fecha para volver a las tablas. Su publicación dejó claro que continuará enfocada en la recuperación de la fractura de cadera, mientras recibe el acompañamiento de sus familiares, amigos y seguidores.

Mientras la temporada sigue sin ella en el escenario, su publicación deja claro que su foco está en la recuperación.