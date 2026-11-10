Donnie Yaipén cantó “La Cumbia del Papa” con el Grupo 5 en el Elmer Vive de Monsefú

Espectáculos

El domingo por la noche, el concierto “Elmer Vive” en Monsefú, Chiclayo, tenía una sorpresa guardada y le salió redonda: Donnie Yaipén, el creador de “La Cumbia del Papa”, fue el invitado especial.

Apenas apareció en el escenario armado en el local La Estancia de Monsefú y sonaron las primeras notas de su inseparable acordeón, los miles de asistentes estallaron. Todos bailaron y cantaron a viva voz la canción.

“Me ha emocionado mucho ser parte del homenaje que todos los años se hace a mi tío Elmer”, dijo sobre el escenario, y agradeció la invitación de sus primos del Grupo 5. De la canción contó que la hizo “con mucho cariño”. Y se nota: el tema hoy es un éxito a nivel internacional y en Monsefú lo cantaron como si fuera el himno del pueblo.

Después siguió con “Peruana de los ojos chinos”, otro de sus éxitos, que el público bailó de principio a fin. Ahí ya quedaba claro que Donnie no había venido a calentar el ambiente: había venido a quedarse con la noche.

Cierre en familia

Para el broche de oro, se unió a su primo hermano Christian Yaipén e hicieron a dúo “Quiero olvidarte”, canción del Grupo 5 que fue un éxito en la voz de Elmer Yaipén Uypan. Se despidió entre los aplausos de los miles que llegaron hasta el local. Cumbia en familia y un público rendido: así se cierra una noche, señores.

Lo que viene en su agenda

Ya de regreso en Lima, Donnie tiene todo listo para el jueves 12 de noviembre: la “Vigilia de Oración con los Jóvenes” en el Estadio Nacional. Y el viernes 13 le toca la misa en las Pampas de Pimentel.

Del acordeón en Monsefú al Estadio Nacional, el hombre no para. Si el instrumento aguanta ese ritmo, nosotros también. ¿Alguien le avisa que también existen los lunes?