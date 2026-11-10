Milena Warthon alza la voz contra el experimento social que la denigró

Espectáculos

Un influencer que esconde su identidad con el seudónimo Lemon Pay y que usa una máscara para que no vean su rostro salió a las calles a hacerle una encuesta a Milena Warthon. La idea era preguntar a la gente si le gustaba el estilo de la cantante, pero a los varones los interrogaba, muy suelto de huesos, sobre si "tendrían intimidad con ella". El resultado fue el honor de una joven convertido en chiste para la platea, y todo con un objetivo bien claro: conseguir likes y hacer viral el contenido.

Milena reaccionó con un video. Ahí dijo que "es súper doloroso verme expuesta de esa manera: tan denigrante como mujer y como artista", y contó que se tomó toda la semana para procesar y entender lo que le había hecho sentir ver esa grabación.

Vale ubicarla. Milena es una joven cantautora que apostó por difundir la música andina con elementos del pop, una fusión que le dio nuevos aires al género. Viene trabajando duro desde hace años para hacerse un espacio en la industria musical, y desde que empezó a destacar los halagos llegaron junto con los comentarios negativos y los insultos, que fueron pan de cada día en sus redes personales. Ha soportado opiniones y juicios sobre sus propuestas musicales y también sobre su físico.

Las redes nacieron para comunicarse y sobre todo para compartir contenido entre usuarios. Pero con el tiempo apareció una suerte de horda sin límite que las convirtió en tierra de nadie, y de ese ambiente de ataque gratuito, burla y descalificación sabe bastante Milena. Esto no empezó con esta encuesta: viene de antes, de cuando su carrera empezó a despegar.

El experimento social

Ahora el influencer afirma que lo que hizo fue un experimento social, el pretexto conocido para justificar excesos. Y seamos honestos: ahí no se experimentó nada. Se llevó a la calle la pregunta de si alguien tendría intimidad con una mujer, se grabó y se subió a internet. Eso no es un estudio, es contenido fácil.

Milena, ni ninguna otra mujer, merece ser cosificada en redes porque a alguien se le dio la gana. Y ahora deberá responder por sus actos, que es lo que corresponde. Porque si tu contenido solo funciona cuando humillas a alguien, el problema no es el algoritmo.