Carlos Thornton recuerda cuando se escondió en una maletera con Christian Meier para huir de sus fans

Espectáculos

Carlos Thornton, el recordado Lalo de ‘Gorrión’, contó la vez que terminó escondido en la maletera de un auto junto a Christian Meier para escapar de un montón de admiradoras. Lo hizo en una entrevista donde habló de cuando los dos recién empezaban a hacerse conocidos en la televisión.

Todo pasó después de una jornada de grabaciones en el centro comercial Caminos del Inca. Al salir, los esperaba lo que Thornton describió como “un mar humano de chicas”, que además gritaban de manera desenfrenada. A él le dio miedo.

La situación se complicó todavía más cuando algunas fans intentaron acercarse demasiado. Según recordó, incluso llegaron a arañarlos al tratar de tocarlos.

Con eso encima, Thornton y Meier volvieron a entrar al establecimiento y buscaron otra manera de salir sin que los reconocieran. No hubo caso: la única salida que encontraron fue meterse en la maletera de un auto.

Thornton también se acordó de cómo eran las muestras de cariño en esa época. Las fanáticas les pedían autógrafos en la ropa, sobre todo en las blusas, o les pasaban papelitos con sus números de teléfono. Eran otros tiempos, cuando el cariño se demostraba así, en vivo y en directo.

Pero él asegura que nunca aprovechó la fama para salir con jovencitas. Sus papás siempre le aconsejaron no jugar con los sentimientos de la gente que lo seguía. “Jamás me sobrepasé”, dijo.

La amistad entre ambos viene de los años de colegio, en el Maristas Champagnat. Thornton reconoció que Meier probablemente tenía más popularidad entre las chicas, pero cuando los dos alcanzaron notoriedad en el medio artístico sus estilos y perfiles eran diferentes, así que compararlos no tenía sentido para él.

Incluso recordó un concurso que organizó un diario local para elegir al galán del año. Meier se llevó el reconocimiento, aunque la diferencia fue bastante ajustada: Thornton perdió por apenas unos cuantos votos.

Al final, el título de galán del año se lo llevó Meier, pero la anécdota para contar en la mesa la tiene Thornton. ¿Ustedes se meterían en una maletera por sus fans?