Tania Libertad volvió al Gran Teatro Nacional

Espectáculos

El 24 de octubre, el Gran Teatro Nacional fue escenario de un concierto en vivo de Tania Libertad en Lima.

Para quienes no la tienen en el radar (¿de qué planeta son?), Tania Libertad, nuestra voz peruana-mexicana, es esa artista que logra ser tan nuestra y, a la vez, tan global. Es una cantante peruano-mexicana de world music, con repertorio que incluye canción criolla y boleros. Sus letras y su interpretación son un refugio para las penas que nos cargamos, esos deseos que a veces se frustran y, claro, las esperanzas que, a pesar de todo, nunca se rinden. De verdad, logra que las emociones más complejas se conviertan en melodías que se te quedan grabadas.

La Voz Inconfundible: Un Viaje Emocional

¿Quién no ha buscado esa canción perfecta para un momento de introspección? El autor cuenta que ha puesto más de una vez alguno de sus LP en el tocadiscos y, con la luz apagada, se ha entregado a escuchar sus canciones.

La discografía de Tania es una joya. El autor de la nota cuenta que, tras largas horas de búsqueda en las tiendas de discos de Quilca y Miraflores, consiguió varios de sus discos. Hablamos de clásicos como Despertar (1970), el icónico La Contamanina (1972), La dulce voz de Tania Libertad (1973), Alguien cantando (1982), su sentido homenaje a Lo inolvidable de Chabuca Granda (1983), Nuevamente boleros (1986) y Trovadicción (1987). En CD, el autor logró adquirir Boleros Hoy (1991). Cada uno de estos discos es una parada obligatoria en su impresionante carrera.

Pero, ¿dónde está el quid de su magia? El autor lo ve en la magia de una voz capaz de dar al oyente la paz necesaria para enfrentarse a su propia pena. Es como un espejo: te obliga a mirarte con honestidad brutal, sin bajar la vista, a reconocerte tal cual eres, sin vergüenzas, pero siempre con esa dignidad que nos queda después de cada tormenta que logramos superar. Es pura sanación sonora, gente.

Conquistando el Mundo: Un Legado Sin Fronteras

Hoy en día, muchos artistas peruanos sueñan con saltar el charco y volverse internacionales. La verdad es que muy pocos lo consiguen y, si lo hacen, más difícil aún es mantenerse. Tania Libertad no solo lo logró: sigue haciéndolo. Es una figura clave de la música en español, un referente que marcó el camino.

Con más de 12 millones de discos vendidos, cifra atribuida a su trayectoria, se ha ganado un lugar de honor al lado de leyendas peruanísimas como Yma Súmac y nuestra eterna Chabuca Granda. Es parte de las artistas peruanas de mayor proyección internacional. Se ha presentado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, desde el Palacio de Bellas Artes en México hasta la Ópera de Sídney, pasando por el Olympia de París, el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Lincoln Center y el Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de la Zarzuela en España y el mismísimo Hollywood Bowl en Los Ángeles. Además, ha participado en festivales de América, Europa, África y Oceanía.

Más Allá de la Canción: Sus Interpretaciones Icónicas y Lo Nuevo

Hay canciones que, una vez que las escuchas en la voz de Tania, simplemente no puedes imaginar de otra forma. Su versión de Alfonsina y el mar, por ejemplo, es, a nuestro parecer, una de las más conmovedoras que se hayan grabado. En Ojalá, le da un giro y transforma la rabia en una especie de triunfo personal. Con Cielo rojo, el desgarro se vuelve una experiencia sublime, casi mística. Y ni qué decir de Cuando sale la luna, que en su boca se convierte en un himno al alma latinoamericana. Y obviamente, no podemos olvidar La Contamanina, que sigue siendo un clásico insuperable de nuestra canción criolla, ¡un básico para todo peruano!

Y para seguir demostrando que su talento es inagotable, este año Tania nos sorprendió con su más reciente producción, titulada ¡Aayyy Amor! Un disco donde nos recuerda, una vez más, la magnitud de su arte. Ahí podemos escuchar temazos como Hasta que vuelvas conmigo, Divina Maldición y Arráncame, donde despliega esa fuerza expresiva que la distingue y que hace que cada interpretación sea única.

Al final, Tania Libertad nos canta a la soledad que todos sentimos, a la alegría que buscamos, a lo imposible que a veces nos persigue y a la belleza que existe en todo lo que tiene un fin. En resumen, nos canta a nuestra propia condición humana: esa que es infinita pero carnal, eterna pero limitada por el tiempo, y siempre digna. ¿Un amor imposible te tiene de cabeza? Ya sabes qué hacer: pones play a Tania Libertad y lo sublimas al toque, ¿o no?