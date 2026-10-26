La Shey volvió a la venta de ropa: ¡usuarios no perdonan!

Espectáculos

¡Atención, mamacitas y papacitos de MAD Perú! Sheyla Rojas nos sorprendió a todos cuando, se lanzó de nuevo al ruedo de la promoción y venta de ropa. Sí, así como lo oyen: la Shey regresó a sus orígenes comerciales, y esta vez, poniéndole el cuerpo (y el carisma) a una marca de jeans. ¿Quién no ama un buen par de denim, verdad?

La movida no es nueva para ella, pues ya años atrás la habíamos visto en estas lides. Pero la cosa se puso picante cuando Sheyla, con toda la actitud, participó en una transmisión en vivo para mostrar los productos y, de paso, reencontrarse con su público virtual. Pensábamos que todo sería brillos y likes, pero ya sabemos cómo es el internet, ¿no?

Su reaparición, como era de esperarse, no pasó piola y provocó un torbellino de reacciones entre los usuarios. Algunos no se callaron nada y no dudaron en dejar sus comentarios, que iban desde la nostalgia hasta la punzada. Y es que el regreso de Sheyla a este rubro comercial revivió también las preguntas (y los chismecitos) sobre su situación amorosa con Joaquín Ramirez, el excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca.

“Qué fue, ¿perdiste por traer a la Shey?”, soltó un usuario sin filtro, Otro comentario que jaló miradas fue: “¿Qué pasó con Shey, no consiguió nada en Cajamarca?”.

Pero Sheyla ni se inmutó. Pese a la lluvia de críticas y las bromas que le cayeron, la modelo siguió en lo suyo, promocionando con todo las prendas y los diferentes modelos de la marca de ropa. Los malos rollos se los pasó por alto y continuó enfocada en su chamba. Al final del día, ¿quién no ha tenido un par de haters en los comentarios, no?

¿Será que extrañábamos la Shey en acción o solo el drama que trae consigo? ¡A ver si ahora se anima a lanzar su propia línea de jeans!