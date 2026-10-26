¡La Señito volvió! Gisela Valcárcel regresó con 'Aló Gisela' por redes y regaló platita

Espectáculos

¡Agarren sus celulares! Ayer, sábado 24 de octubre, la mismísima Gisela Valcárcel nos dejó en shock a todos al traer de vuelta su icónico 'Aló Gisela', pero con un giro modernísimo: ¡por sus redes sociales! La 'Señito', esa conductora que todos amamos, se lanzó con un en vivo que fue pura nostalgia y emoción, conectando con su gente como solo ella sabe.

Imagínense la escena: Gisela, con una cartera cerrada con candado, lista para regalar hasta mil soles. ¿El reto? Que los que llamaban eligieran la llave correcta para abrirla. ¡Mil soles en juego! Aunque la fortuna no sonrió a todos y la platita no se fue con cualquier persona, la verdad es que la oportunidad de hablar en directo con la Valcárcel ya era un premio en sí. Es que uno no habla con la mamá de Ethel Pozo todos los días, ¿no? ¡Esa emoción no tiene precio!

La diva de la televisión no pudo ocultar su entusiasmo por esta nueva etapa digital. Con la chispa que la caracteriza, soltó: "Estoy con muchas ganas de hacer cosas, gracias por animarme a hacer este en vivo, gracias a cada uno. Agarré una cámara en enero, cosas que quizás les agrade ver. Es solo para empezar a conectarnos, gracias por esta noche. Los espero el próximo sábado, prepárense". ¡Ojo con ese "próximo sábado"! Parece que la 'Señito' viene con todo y ya nos tiene listos para una siguiente ronda de diversión y, lo mejor de todo, ¡más premios!

Porque sí, si no ganaste ayer, tranqui. Gisela soltó el dato de que la próxima vez que se conecte por redes, habrá más dinero para repartir entre los afortunados que se atrevan a participar y a probar suerte con ella. ¡Así da gusto jugar!

Y todo esto no es casualidad. Justo este regreso coincide con una fecha súper importante: el programa 'Aló Gisela' cumple nada menos que 39 años desde su primera emisión este miércoles 28 de octubre. ¡Casi cuatro décadas de puro 'Aló'! Para celebrar a lo grande, Gisela aprovechó la oportunidad para mandar un agradecimiento especial a María Pía Copello. ¿Por qué? Porque en su programa 'Sin Más que decir' le están preparando un homenajezazo por su aniversario.

Definitivamente, la 'Señito' sabe cómo reinventarse y seguir siendo la reina de la tele, sea en la televisión o en las redes sociales. ¿Ya te animaste a tener tu llave lista para la próxima?