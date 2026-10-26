¿Bebé a bordo y adiós a la cumbia? ¡Thamara Gómez rompe el silencio!

Espectáculos

Thamara Gómez ha tenido que salir al frente para responder a los intensos rumores que circulan sobre un supuesto embarazo y su inminente partida de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia. El comentario fue soltado por una conocida radio limeña, que comentó que la cantante podría estar esperando un bebé y que tendría pensado dejar la agrupación musical.

Ante el revuelo mediático, el equipo del programa América Hoy no perdió el tiempo y la buscó para obtener sus descargos directamente. Durante la entrevista, a la cantante le preguntaron de todo, y su respuesta sobre el supuesto embarazo fue lo que más llamó la atención: prefirió no confirmar ni negar nada, limitándose a expresar cómo se siente en ese momento.

Sobre su permanencia en la orquesta, Gómez fue bastante clara y categórica. "Para nada. Yo tengo un contrato vigente aquí en Las Estrellas de la Cumbia. Estoy tranquila, estoy feliz, me cumple mi jefecito, estoy bien", afirmó sin rodeos, desmintiendo así los rumores de su salida. Además, adelantó que hay novedades musicales en camino y contó que prepara que está preparando nuevos lanzamientos junto a Las Estrellas de la Cumbia.