Cuco Cerda alzó la voz sobre Faloon y Rai: ¿amor o puro drama?

Espectáculos

Cuco Cerda, el hermano de Raimundo Cerda, no se quedó callado y salió a contar su versión sobre la mediática relación de su hermano con la presentadora Faloon Larraguibel. La pareja, que ha protagonizado mil y un conflictos en el reality “Volverías con tu ex 2”, sigue dando que hablar, pero Cuco asegura que su vínculo está más vivo que nunca fuera de las cámaras.

En una reciente aparición en el programa Alfombra Roja, Cuco Cerda soltó la sopa sobre las tensiones que marcan este romance. Él mismo defendió a capa y espada los sentimientos que existen entre ellos, dejando claro que, si no creyera que es algo genuino, ya habría metido cuchara para aconsejar a su hermano.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Cuco también tuvo palabras para Faloon, reconociendo que algunas situaciones en el reality se le escaparon de las manos. A pesar de eso, dejó en claro que la presentadora es una buena mujer.

Y ojo al dato, que también aplaudió la actitud de Raimundo. Según Cuco, su hermano supo cómo manejar la situación al abrirse y expresarle a Faloon que la amaba y quería estar con ella, pero que no iba a seguir aguantando faltas de respeto. Poner esos límites, claro, desató una serie de peleas, pero para Cuco, fue lo correcto.

El problema, a su parecer, no es la falta de amor, sino cómo ambos enfrentaron las presiones del encierro. Cuco explicó que Faloon, con las cámaras encima y los celos, no supo acercarse a Raimundo sin terminar lastimándolo.

A pesar de los altibajos, Cuco destacó el esfuerzo de Faloon por mejorar las cosas. Asegura que ella está intentando, constantemente, tener una relación sana.

Para cerrar el tema, el influencer fue categórico: la relación de su hermano con Faloon no es tóxica. Dijo que el rollo es que a veces no saben cómo marcar sus límites o expresar lo que sienten sin hacerse daño. De hecho, dejó claro que una relación tóxica de golpes y gritos constantemente no existe entre ellos, pues él nunca ha visto algo así.

Entonces, ¿será que solo necesitan un buen manual de comunicación o es que el reality show sacó lo peor de todos?